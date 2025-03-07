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美國1月貿易逆差歷史新高 本季GDP恐萎縮？專家曝光真相

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
進口激增帶動美國1月貿易逆差創歷史新高，加深經濟憂慮，但實際情況或許沒那麼糟。美聯社
進口激增帶動美國1月貿易逆差創歷史新高，加深經濟憂慮，但實際情況或許沒那麼糟。美聯社

在進口激增帶動下，美國1月貿易逆差改寫歷史新高，加深外界對美國經濟的憂慮。但追根究柢，美國1月進口大增，主因其實是國際黃金交易員競相把黃金運至紐約金庫。基於美國政府計算國內生產毛額（GDP）時會剔除進口黃金，美國第1季經濟應能維持成長，不至於陷入萎縮。

美國商務部6日公布的數據顯示，美國1月進口的所有類型商品價值達到破紀錄的3,295億美元，比前一個月增加360億美元，其中近六成增幅來自涵蓋貴金屬條的金屬成品進口。如果仔細探究，會發現美國1月進口的黃金和其他貴金屬條海關完稅總價值高達308億美元，遠高於去年12月的107億美元，以及2022至2023年每月平均的17億美元。

美國貿易逆差急遽擴大，通常會嚴重壓抑GDP。不過，由於進口激增主要反映金市套利的影響，輸入美國的黃金大多不會用於生產，美國政府計算GDP時，將把大量流入的黃金排除在外。

高盛集團經濟學家阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）說：「美國去年11月以來貿易逆差持續擴大，大多數反映黃金進口增加的影響。美國GDP會剔除進口黃金，原因是這些黃金通常不會消耗或用於生產。」高盛6日更新追蹤預測，預估美國第1季GDP年化成長率為1.3%。相較之下，GDPNow模型目前顯示美國第1季GDP年化後將萎縮2.4%。

根據統計，紐約商品交易所（COMEX）黃金庫存截至5日達到3,970萬英兩，是1992年開始統計以來最高紀錄，這些黃金價值約1,150億美元。澳洲統計局最新貿易報告顯示，澳洲1月出口至美國的黃金總金額為46億澳幣（29億美元），寫下1995年有紀錄以來最高。

GDP 美國 黃金

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