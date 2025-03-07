三星傳展開內部事業評估 考慮暫停投資平澤廠與美國廠

隨著台積電和SK海力士等對手帶來的競爭壓力加劇，南韓三星電子正評估調整系統晶片與晶圓代工事業，可能改組主管人事、重新配置員工，並且評估暫停投資南韓平澤晶圓廠與美國泰勒市晶圓廠。

韓國經濟日報與朝鮮日報報導，三星電子的管理診斷辦公室1月開始對專注於晶片設計的系統LSI部門，展開全面評估，並將在評估完成後，轉向評估晶圓代工事業。這是三星電子去年11月成立管理診斷辦公室以來，首度啟動重大內部稽核作業，也是三星電子對非記憶體晶片領域的關鍵評估。

這項事業評估可能帶動系統LSI部門的重大改變，可能性之一是把Exynos系統單晶片部門轉移到行動體驗（MX）事業之下，更靠攏三星電子的智慧手機策略，影像感測器事業的重心可能從高解析度產品轉向專為自駕車和機器人客製化生產。

知情人士說，三星電子計劃評估暫停投資南韓平澤晶圓廠與美國泰勒市晶圓廠的可行性，並且擬出一項改善先進製程良率的策略，以取得AI晶片代工訂單。三星電子也可能改組系統LSI部門的主管與研究人士，包括晶圓代工勞工。

三星電子過去幾年來已重金投資系統半導體，結果卻是好壞參半，Exynos 2500行動處理器未獲自家1月推出的Galaxy S25旗艦機採用，影像感測器的全球市占率不到20%，持續落後Sony，，進軍車用半導體的進展也不順，供應Exynos車用晶片給現代汽車的車上娛樂系統，在爭搶現代汽車自駕晶片供應合約時，卻輸給高通（Qualcomm）。

三星電子和Naver攜手建立的人工智慧（AI）加速器計畫「Mach-1」已幾近停滯，第二階段瞄準微軟等美國科技巨擘的「Mach-2」也還沒獲致成果。

三星電子晶圓代工事業的先進製程已苦於低良率，先前「無塵室先行」（Shell-First）的策略也因未能獲得足夠客戶而陷入困境，依然難以和台積電匹敵，去年第4季市占率僅8.2%，遠低於台積電的67.1%，在美國德州泰勒市晶圓廠的興建作業也延後，台積電最近宣布加碼投資美國1,000億美元，更使南韓業界益加憂心三星電子吸引知名客戶的能力。