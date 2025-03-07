快訊

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

台積電千元保衛戰測市場風向 陸行之：其實沒有說不的籌碼

三星傳展開內部事業評估 考慮暫停投資平澤廠與美國廠

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子正評估調整系統晶片與晶圓代工事業。路透
南韓三星電子正評估調整系統晶片與晶圓代工事業。路透

隨著台積電和SK海力士等對手帶來的競爭壓力加劇，南韓三星電子正評估調整系統晶片與晶圓代工事業，可能改組主管人事、重新配置員工，並且評估暫停投資南韓平澤晶圓廠與美國泰勒市晶圓廠。

韓國經濟日報與朝鮮日報報導，三星電子的管理診斷辦公室1月開始對專注於晶片設計的系統LSI部門，展開全面評估，並將在評估完成後，轉向評估晶圓代工事業。這是三星電子去年11月成立管理診斷辦公室以來，首度啟動重大內部稽核作業，也是三星電子對非記憶體晶片領域的關鍵評估。

這項事業評估可能帶動系統LSI部門的重大改變，可能性之一是把Exynos系統單晶片部門轉移到行動體驗（MX）事業之下，更靠攏三星電子的智慧手機策略，影像感測器事業的重心可能從高解析度產品轉向專為自駕車和機器人客製化生產。

知情人士說，三星電子計劃評估暫停投資南韓平澤晶圓廠與美國泰勒市晶圓廠的可行性，並且擬出一項改善先進製程良率的策略，以取得AI晶片代工訂單。三星電子也可能改組系統LSI部門的主管與研究人士，包括晶圓代工勞工。

三星電子過去幾年來已重金投資系統半導體，結果卻是好壞參半，Exynos 2500行動處理器未獲自家1月推出的Galaxy S25旗艦機採用，影像感測器的全球市占率不到20%，持續落後Sony，，進軍車用半導體的進展也不順，供應Exynos車用晶片給現代汽車的車上娛樂系統，在爭搶現代汽車自駕晶片供應合約時，卻輸給高通（Qualcomm）。

三星電子和Naver攜手建立的人工智慧（AI）加速器計畫「Mach-1」已幾近停滯，第二階段瞄準微軟等美國科技巨擘的「Mach-2」也還沒獲致成果。

三星電子晶圓代工事業的先進製程已苦於低良率，先前「無塵室先行」（Shell-First）的策略也因未能獲得足夠客戶而陷入困境，依然難以和台積電匹敵，去年第4季市占率僅8.2%，遠低於台積電的67.1%，在美國德州泰勒市晶圓廠的興建作業也延後，台積電最近宣布加碼投資美國1,000億美元，更使南韓業界益加憂心三星電子吸引知名客戶的能力。

三星 半導體 南韓 台積電 晶片 美國

延伸閱讀

魏哲家加碼投資美國、還配合總統澄清質疑！專家：是台積電（2330）的宿命無法跳脫

批台積電加碼美「政府沒角色」 黃國昌要賴清德看台衝擊

被批疑美 陳玉珍嗆吳思瑤：你是美國代言人嗎

憂台積電成美積電 王鴻薇：掏空台灣 賴清德眼裡是好事

相關新聞

三星傳展開內部事業評估 考慮暫停投資平澤廠與美國廠

隨著台積電和SK海力士等對手帶來的競爭壓力加劇，南韓三星電子正評估調整系統晶片與晶圓代工事業，可能改組主管人事、重新配置...

那指跌入修正 標普500選後漲幅蒸發 後市關注兩大因素

美股6日遭遇「恐懼的總和」式賣壓，以科技股為重的那斯達克綜合指數跌入修正領域，標普500指數從美國總統川普勝選以來的漲幅...

Stargate首個資料中心將部署數十億美元輝達晶片 卻難擋科技股跌勢

OpenAI和甲骨文計畫未來幾個月內開始在德州一個新的大型資料中心安裝數萬顆輝達（Nvidia）AI晶片，推動其價值千億...

比特幣納為美戰略儲備…川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

美國總統川普周四簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備及其他數位資產庫存。比特幣和其他代幣價格卻應聲下跌，因為白宮主管加密貨幣...

美聯準會理事沃勒不支持3月降息 但預期今年降息兩到三次

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他不會支持3月降息，但仍預計今年有降息兩次的空間，甚至可能是...

博通財報優且展望樂觀 安撫住AI投資人 盤後股價狂飆18%

蘋果與其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四盤後股價狂飆近18%，因該公司不僅上季銷售激增，本季展望也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。