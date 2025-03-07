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那指跌入修正 標普500選後漲幅蒸發 後市關注兩大因素

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股6日遭遇「恐懼的總和」式賣壓。美聯社
美股6日遭遇「恐懼的總和」式賣壓。美聯社

美股6日遭遇「恐懼的總和」式賣壓，以科技股為重的那斯達克綜合指數跌入修正領域，標普500指數從美國總統川普勝選以來的漲幅全數蒸發，市場接下來緊盯標普500指數是否跌破200日均線，以及川普是否會以口頭或政策支持市場，釋出「川普護盤」（Trump put）。

那斯達克綜合已從去年12月16日的歷史新高價位回落10.4%，符合跌入修正領域的10%跌幅定義，標普500指數6日收跌1.8%至5738.52點，低於去年11月5日投票日的5,782.76點收盤價，也逼近5,731點的200日移動均線。分析師已警告，若跌破200日移動均線，可能進一步觸發賣壓。若標普500指數跌破5,529.74點，將象徵跌入修正領域。

澳洲券商Pepperstone研究主管威斯頓指出，標普500指數正接近風險界線，市場知道若跌破200日移動均線後，情勢不妙。BTIG首席市場技術分析師克林斯基說，若標普500指數失守這個重要寬卡，下個潛在支撐點可能是5,560點左右，

美國銀行策略師哈奈特認為，標普500指數跌破去年選舉日的價位，是觸動川普護盤的第一個價位。

彭博資訊指出，川普延後對加拿大和墨西哥部分產品課徵25%關稅，提醒了投資人貿易戰對經濟和企業獲利的傷害有多大，但美股預料將繼續波動且挫跌，特別是對等關稅的威脅揮之不去，而且美國預定7日公布的2月就業報告也可能出現負面意外，因為川普政府持續終結各項聯邦支出計畫，關稅提高擾亂供應鏈、加上政府效率部（DOGE）團隊縮減政府活動，成長勢將減弱。

相較下，德國決定鬆綁財政支出限制，可能成為提振歐洲經濟的重大關鍵因素，中國大陸也聲稱政策工具充足，能夠抵禦貿易戰。

這也反映在股市資金流動上，在標普500指數從去年11月5日以來的漲幅全數消弭之際，美國以外的MSCI世界指數同期上漲約6%，道瓊歐洲Stoxx 600指數走揚9.1%，MSCI中國指數更大漲13%。

川普 指數 標普 美股

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