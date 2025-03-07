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Stargate首個資料中心將部署數十億美元輝達晶片 卻難擋科技股跌勢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI和甲骨文計畫未來幾個月內開始在德州一個新的大型資料中心安裝價值數十億美元的數萬顆輝達（Nvidia）AI晶片。路透
OpenAI和甲骨文計畫未來幾個月內開始在德州一個新的大型資料中心安裝價值數十億美元的數萬顆輝達（Nvidia）AI晶片。路透

OpenAI和甲骨文計畫未來幾個月內開始在德州一個新的大型資料中心安裝數萬顆輝達（Nvidia）AI晶片，推動其價值千億美元Stargate基礎設施合資計畫裡首項設施的啟動和營運。

根據知情人士，這個位於德州小城Abilene的資料中心，預計到2026年底將容納64,000顆輝達讓人夢寐以求的GB200。不願具名的知情人士聲稱，這些晶片將分階段安裝，初步部署是到今夏完成16,000顆。

OpenAI發言人表示，該新創公司正與甲骨文合作設計和完成Abilene資料中心，甲骨文負責取得和營運建在那裡的超級電腦。

單是在Stargate的首項設施，這些GB200就耗資數十億美元。儘管輝達尚未公開宣布GB200的價格，但執行長黃仁勳去年說，配置沒那麼高的B200晶片，一顆的價格介於30,000至40,000美元之間。

計劃出貨量僅代表單一客戶的一個資料中心初期階段的巨大運算能力，凸顯出Stargate的潛在規模。OpenAI曾表示，Stargate將擴建至多達十處。

但這個消息能否讓AI投資人恢復對輝達的信心，還很難說。

兩周前，包括輝達在內的大型科技股和晶片製造商類股，共同推動那斯達克100指數創下2023年3月以來的第53次新高紀錄，那時ChatGPT問世，引爆一場AI狂潮，讓該指數市值增加13兆美元。

但這場盛宴似已結束，至少暫時如此。那斯達克100指數周四下跌2.8%，自2月19日創紀錄高點以來大跌9.6%，距離10%陷入修正的門檻僅咫尺之遙。費半指數已經進入熊市，較7月10日的紀錄高點重挫近24%。跌速之快讓人想到疫情期間。

但可能還沒跌完，保護那斯達克指數再跌10%的成本升至兩年來最高，VanEck半導體ETF的未平倉空頭部位升到今年新高。

Themis Trading的交易經理JoeSaluzzi指出，「動能交易確實出現回落，先前的一些股市寵兒首當其衝」，「由於存在太多不確定性，人們不願意買進這些大型科技公司的股票也是有道理的。」

投資人這些年熱衷買股，但現在想法生變。他們擔心美國總統川普的貿易戰、揮之不去的通膨，以及大規模裁員可能引發經濟衰退，想到的不是該買什麼而是該賣什麼，最大目標是前幾年的大贏家——科技股，具體來說是晶片股。

GB200 投資人 甲骨文 科技股

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