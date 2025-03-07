比特幣納為美戰略儲備…川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

美國總統川普周四簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備及其他數位資產庫存。比特幣和其他代幣價格卻應聲下跌，因為白宮主管加密貨幣事務負責人薩克斯表示，納稅人的錢不會拿來購買任何加密貨幣。

比特幣周五上午大跌約4%，報86,000美元。川普先前表示希望納入美國儲備的四種代幣——XRP、乙太幣、SOL和ADA，也都下跌至少3.5%。

白宮主管加密貨幣事務負責人薩克斯（David Sacks）在社群平台X 寫道，戰略儲備將以美國政府已持有的比特幣作為資本，這些比特幣來自刑事或民事案件中沒收的資產，美國政府不會出售存入此儲備的加密幣。

薩克斯說道，行政命令授權美國財政部長和商務部長制定「預算中立」策略，在不增加美國納稅人負擔的前提下取得額外的比特幣。

薩克斯表示，行政命令同時建立另一個數位資產庫存，涵蓋比特幣以外的其他加密貨幣。

「政府不會額外購買這些資產，庫存將僅來自沒收所得。」薩克斯此話，澆熄外界對美國政府可能購買加密貨幣的揣測，對加密業人士而言，並不符合他們的最終期待。

專注比特幣的金融服務公司Swan Bitcoin私人客戶與家族辦公室主管 Steven Lubka 表示，雖然美國政府不會賣掉已沒收的比特幣，算是個不錯的頭，但他最終希望看到美國政府主動買進並累積比特幣。

他補充，這項消息其實已大致反映在行情上，「不出售沒收的比特幣，主要是在政策信號和題材面的利多，與買賣關係不大」。