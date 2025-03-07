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美聯準會理事沃勒不支持3月降息 但預期今年降息兩到三次
聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他不會支持3月降息，但仍預計今年有降息兩次的空間，甚至可能是三次。
他周四在華爾街日報財務長網路峰會上表示：「如果勞動市場等各方面表現穩定，那就可以專注於觀察通膨。如果確信通膨正向目標回落，那就可以開始降息，我不覺得下次會議就會降息，但未來肯定有可能。」
在去年最後幾個月，聯準會累計降息1個百分點，並在1月維持利率不變。市場普遍預期，聯準會3月18-19日的政策會議將按兵不動。多位決策者暗示，他們希望在再次降息前看到通膨進一步下滑。
沃勒重申他的觀點，關稅對通膨的衝擊可能不會太大。
根據彭博訪調的經濟學家，今日（周五）即將公布的非農就業數據料將顯示2月新增就業人數上升，失業率保持穩定。
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