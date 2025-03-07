博通財報優且展望樂觀 安撫住AI投資人 盤後股價狂飆18%

蘋果與其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四盤後股價狂飆近18%，因該公司不僅上季銷售激增，本季展望也很樂觀，這讓投資人得以確信AI運算支出仍然強勁，也扭轉了AI股最近幾乎一發布財報就因為財測不夠驚豔而慘跌的命運。

根據博通聲明，截至5月4日的本季，營收預估可達149億美元。分析師預估均值是146億美元，但也有超過151億美元的預測。

聲明顯示，AI支出潮還是很強。博通一直是此類支出的主要受益者，其資料中心客戶向新基礎設施投入大量資金，推動該公司去年股價上漲一倍多，市值還曾經突破1兆美元。但投資人在2025年變得謹慎，他們一直在尋找AI支出飆升能持續的證據。

博通股價盤後狂飆17.5%到210.87美元，稍後漲幅縮小到12%。該股在正常交易時段下跌6.33%，收黑在179.45美元，今年來已累跌23%。

AI業務是截至2月2日三個月間的主要驅動力，AI半導體營收較一年前激增77%至41億美元，執行長陳福陽在一份聲明中表示，預計這部分的收入將持續強勁，本季可達44億美元。

去年12月，博通表示正與三家大型的雲端客戶共同開發定製AI晶片。陳福陽周四說，除這些客戶外，該公司還「深入接觸」另外兩家超大規模的公司，並與其他四家潛在客戶合作開發他們自己的定製AI晶片。

他表示，博通密切選擇合作開發定製AI晶片的夥伴，要能大量部署最終產品。陳福陽挑明：「坦率地說，我們不為新創公司做這種事」。

上季淨利增加到55億美元，遠高於去年同期的13億美元。剔除部分項目的每股盈餘為1.6美元，高於市場預估的1.49美元。營收成長25%至120億美元，也高於預期的146億美元。

博通半導體部門上季的營收成長11%到82.1億美元。另一重要收入來源軟體的銷售則較一年前增長47%到67億美元。兩個數字也雙雙優於市場預期。