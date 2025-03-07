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關稅影響「遠大於」預期 Fed理事沃勒不支持3月會議降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed理事沃勒（Christopher Waller）6日表明，他希望先看到更多數據以釐清經濟情勢，3月會議還不急著降息。路透
Fed理事沃勒（Christopher Waller）6日表明，他希望先看到更多數據以釐清經濟情勢，3月會議還不急著降息。路透

美國聯準會Fed）理事沃勒（Christopher Waller）6日表示，關稅對物價的影響將「遠大於」他原先的預期，表明他希望先看到更多數據，以釐清關稅政策調整後的經濟情勢，3月會議還不急著降息

沃勒在出席華爾街日報（WSJ）主辦的活動時表示，他希望在進一步降息之前，先看到更多經濟情勢的數據，特別是在川普政府調整貿易政策之後。川普4日起對中國大陸輸美產品加徵關稅，並對加拿大和墨西哥的產品課徵25%關稅，之後豁免美墨加協定（USMCA）涵蓋的所有產品。

沃勒之前主張，決策官員必須看透關稅可能造成的一次性漲價效應，但他6日說，最近關稅的影響將「遠大於」他一開始的預期，在試圖釐清關稅影響的純物價趨勢時，可能會造成一些問題。

他說，這是所謂的信號萃取（signal extraction）問題，「你獲得資訊後，會試圖找出基本面與關稅雜音等訊號」，「這不容易」。

沃勒說，關稅政策的不確定性已引發民間企業與家庭的審慎氛圍，這正顯現在信心數據上，也可能開始反映在零售銷售與資本支出數據。

他指出，在此之前，Fed一直都能推動他認為的「利多降息」，也就是回應通膨下滑的寬鬆措施，但接著出現「利空降息」，也就是經濟開始放緩太多、或勞動市場開始惡化。

他說，「我依然有點相信利多降息（的條件）仍在，但我們從（評估市場信心）軟性數據看到實質經濟、勞動市場、生產、國內生產毛額（GDP）及消費將不會那麼好」，「這還沒顯現在我們真的必須回應的剛性數據上」，因此決策官員須處於觀望模式，以判定就業或GDP等領域的數據是否開始顯現經濟惡化。

沃勒表明，他不支持在3月18-19日的決策會議降息，「我想看看今年2月通膨數據的情況，想看到更多關於關稅政策的影響」，若數據開始顯示經濟擴大放緩，可能會有「利空降息」，但若勞動市場和整體經濟似乎展現韌性，決策官員就能只關注於通膨，「若你認為通膨正降至目標值，就能開始調降利率，我不會說下次（3月）會議就會發生，但你無疑能看到一些進展」。

Fed 川普 聯準會 通膨 關稅 降息

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