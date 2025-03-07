Costco示警消費意願受影響 「雨下下來沒有人閃得掉」

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。受此影響，好市多盤後股價下跌1.4%。

好市多並宣布，8月止的公司會計本年度計劃開設28家新門市，其中3家搬遷現址。此外，好市多已延長北美地區加油站營業時間，並表示不排除延長門市營業時間的可能性，但目前尚無具體計畫。

好市多2月為止季度營收成長至637.2億美元，略優於分析師所料。同店銷售成長6.8%，優於市場預測的6.4%。電子商務銷售則大幅成長20.9%。按美國通用會計準則（GAAP），好市多每股盈餘為4.02美元，不如FactSet原估的4.11美元。

在電話會議上，好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，消費者「仍展現出消費意願，但在花費上變得更加謹慎」。 「我們認為這種趨勢可能會持續，甚至更加明顯，因為通膨回升的影響，以及潛在關稅影響可能逐步顯現。」

執行長維克里斯（Ron Vachris）則表示，匯率的挑戰預料未來數月仍會持續。他表示，好市多在美國銷售的商品中，約1/3來自進口，其中不到一半來自中國大陸、墨西哥和加拿大。至於關稅影響，他認為目前仍難以預測，但會盡力降低成本上升對會員的影響。

不過，維克里斯強調，好市多擁有足夠資源來調整供應鏈，以降低影響。他也指出，其他零售商恐怕同樣難以倖免，「雨下下來，沒有人閃得掉」。

他說：「我們已做好因應各種情況的準備，但在尚不確定未來會發生什麼的情況下，我無法預測結果會如何。不過，我們的團隊應變靈活，若有需要，他們隨時準備迎戰。」

儘管盤後股價下跌，但截至周四收盤，好市多一年來股價仍有超過30%的漲幅。

好市多股價已接近歷史新高，預估本益比高達55倍，反映投資人對好市多業績表現的高度期待。本季業績未能帶來驚喜，股價回落並不令人意外。

Aptus Capital Advisors基金經理人Dave Wagner表示，「整體而言，我們仍看好好市多的經結構優勢，相較同業擁有競爭護城河，因此我們會繼續持有這檔股票。」