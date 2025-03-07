傳日本金融集團擬建晶片廠 找聯電與海力士合作
「日刊工業新聞」今天報導，日本金融集團SBI控股（SBI Holdings）籌劃於日本宮城縣闢建晶片廠，並與韓國SK海力士和台灣聯電磋商三方合作。SBI曾與台灣力積電談合作最終卻宣告破局。
據「日刊工業新聞」未引述消息來源的報導，SBI打算與SK海力士在動態隨機存取記憶體（DRAM）的後端製程合作，並與聯電合作生產車用晶片。
SBI去年9月宣布，解散與台灣力積電的合資公司，先前力積電與SKI曾試圖取得政府補助，在日本北部蓋一座晶圓廠，當時SBI表示，他們將考慮與其他業者合作，共同發展晶片相關的事業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言