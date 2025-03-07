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傳日本金融集團擬建晶片廠 找聯電與海力士合作

中央社／ 東京7日綜合外電報導

「日刊工業新聞」今天報導，日本金融集團SBI控股（SBI Holdings）籌劃於日本宮城縣闢建晶片廠，並與韓國SK海力士和台灣聯電磋商三方合作。SBI曾與台灣力積電談合作最終卻宣告破局。

據「日刊工業新聞」未引述消息來源的報導，SBI打算與SK海力士在動態隨機存取記憶體（DRAM）的後端製程合作，並與聯電合作生產車用晶片

SBI去年9月宣布，解散與台灣力積電的合資公司，先前力積電與SKI曾試圖取得政府補助，在日本北部蓋一座晶圓廠，當時SBI表示，他們將考慮與其他業者合作，共同發展晶片相關的事業。

日本 本金 車用晶片

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