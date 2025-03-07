快訊

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

去年遭爆婚外情…李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰這樣說

西門子規劃在美投資近百億元 選加州德州建新廠

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導

德國工業巨擘西門子公司（Siemens）今天表示，規劃在美國製造業投資2.85億美元（約新台幣93.7億元），包括在加州和德州興建兩座新廠。

美聯社報導，美國是西門子的最大市場。西門子近期在美國製造業布局的投資和收購軟體公司「澳汰爾工程」（Altair Engineering）的計畫，合計在美投資超過100億美元。澳汰爾工程公司總部位於密西根州。

西門子總裁暨執行長博樂仁（Roland Busch）在聲明中說：「我們相信美國工業的創新和實力。因此西門子過去20年在美國投資超過900億美元。今年的投資將使這個數字超過1000億美元。我們帶來更多工作機會、更多技術，也為美國人工智慧（AI）能力帶來助力。」

台灣積體電路製造公司剛宣布，除了先前宣布的650億美元之外，將在美加碼投資1000億美元，用於新建3座晶圓廠和兩座封裝廠。

西門子表示，規劃在德州沃斯堡（Fort Worth）和加州波莫納（Pomona）設立兩座電器產品製造廠，預期最新一筆投資能創造超過900個有技術的製造業工作機會，在這些工廠生產的設備將支持美國商業、工業和營建業。此舉也將讓西門子為AI數據中心提供動力。

德州 美國 西門子

延伸閱讀

白宮停援烏克蘭 美眾議員與前國安官員憂將失信台灣

台積電（2330）投資美國不去不行！陳重銘：還好川普頂多4年

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

路透：川普擬撤銷逃亡美國烏克蘭人臨時合法身分 24萬人恐遭驅逐出境

相關新聞

比特幣納為美戰略儲備…川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

美國總統川普周四簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備及其他數位資產庫存。比特幣和其他代幣價格卻應聲下跌，因為白宮主管加密貨幣...

關稅影響「遠大於」預期 Fed理事沃勒不支持3月會議降息

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）6日表示，關稅對物價的影響將「遠大於」他原先的預期，...

美聯準會理事沃勒不支持3月降息 但預期今年降息兩到三次

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他不會支持3月降息，但仍預計今年有降息兩次的空間，甚至可能是...

博通財報優且展望樂觀 安撫住AI投資人 盤後股價狂飆18%

蘋果與其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四盤後股價狂飆近18%，因該公司不僅上季銷售激增，本季展望也...

Costco示警消費意願受影響 「雨下下來沒有人閃得掉」

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。受此影響，好市多盤後股價下跌1...

HPE盤後股價崩跌…伺服器利潤不佳 宣布裁員3,000人

惠與（HPE）周四盤後發布財報和展望，受關稅影響、伺服器銷售利潤不佳以及執行不力所拖累，未來一年獲利將受到衝擊。惠與股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。