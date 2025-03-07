HPE盤後股價崩跌…伺服器利潤不佳 宣布裁員3,000人

惠與（HPE）周四盤後發布財報和展望，受關稅影響、伺服器銷售利潤不佳以及執行不力所拖累，未來一年獲利將受到衝擊。惠與股價隨即暴跌20%。惠與同時宣布將裁員約3,000人。

惠與公告，截至2025年10月止的會計年度，扣除特定項目的每股盈餘預計介於1.70至1.90美元，低於分析師平均預測的2.12美元。

惠與執行長奈利（Antonio Neri）表示，獲利下降主要是伺服器事業所致。他指出，銷售折扣、實際成本高於預期，以及舊款半導體庫存積壓，將對未來幾季的獲利造成影響。此外，關稅也將拖累獲利前景。

奈利表示，惠與正努力解決這些問題，其中包括「執行表現」方面的挑戰。為此，惠與將裁減約3,000個職位，其中2,500為直接裁員，其餘將遇缺不補。截至去年10月底，惠與員工總數約61,000人。

惠與表示，這次人事精簡計畫預計在未來兩年內帶來約3.5億美元成本，但預計到2027會計年度，每年可節省相同金額的支出。

人工智慧（AI）帶動市場對高效能伺服器的強勁需求，惠與、戴爾科技（Dell Technologies）和美超微電腦（Super Micro Computer）等硬體廠商受惠。然而，這項事業有一把雙面刃，因為伺服器需配備來自輝達（NVIDIA）等公司的高價位AI晶片，導致利潤被壓縮。

奈利表示，伺服器事業的問題不僅在AI設備，傳統伺服器業務同樣面臨壓力，導致獲利下滑。

惠與股價紐約盤後交易一度跌至14.32美元，收盤價為17.96美元。今年以來，該股累計下跌16%。

截至1月31日的會計年度第1季，惠與AI系統營收約為9億美元，低於前1季的15億美元。不過，當季AI系統訂單激增至16億美元。奈利指出，企業客戶的訂單大幅成長。分析師多認為這類客戶帶來較高利潤。

第1季度營收成長16%至78.5億美元，略高於分析師平均預測的78.1億美元。伺服器事業營收達43億美元，也小幅超出市場預期。

展望4月止的本季度，惠與預期營收介於72億至76億美元，低於市場平均預測的79.4億美元。

上季經調整後毛利率較去年同期下滑近7個百分點，降至29.4%，低於分析師預測的31.3%。不計特定項目的每股盈餘為49美分，略低於市場所料。