快訊

越看越焦慮！她遇1亂象嚇到刪Threads 過來人有共鳴：一堆偏激的人

瘋搶私中／錄取率8%擠破頭 進明星私中即握頂大門票？

台灣寶可夢中心推17款超Q寶可夢文具用品！網讚新品束口袋：大人也想用

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX星艦第8次試射又失敗！爆炸解體恐影響航班 急設碎片應變區

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）6日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第8次試飛。法新社
馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）6日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第8次試飛。法新社

馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）6日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第8次試飛，飛行不到10分左右，即與上次試飛狀況一樣，上半部火箭分離後不久，引擎發生爆炸並失控。

SpaceX表示，已確認太空船在飛行過程中毀損，進行了一次「快速非計畫性解體」，並已設立「碎片應變區」，將與空中交管部門密切協調，避免航班遭受影響。

SpaceX今年1月的第7次試飛時，星艦太空船在加勒比海上空解體爆炸，迫使多架航班改道。調查指燃料洩漏，引發一系列火警，導致引擎關閉，火箭自動啟動毀滅系統。SpaceX表示，已做出多項改善，美國聯邦航空總署批准後再次發射。

SpaceX 太空 火箭

延伸閱讀

美國安局前主管：川普大裁員 對網路安全具毀滅性影響

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

「雷根必死不瞑目」川普外交經濟如鬧劇 她代表民主黨猛批演說

不滿馬斯克…縱火攻擊 法國經銷商12輛特斯拉遭燒毀

相關新聞

SpaceX星艦第8次試射又失敗！爆炸解體恐影響航班 急設碎片應變區

馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）6日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第8次試飛，飛行不到10分左右...

HPE盤後股價崩跌…伺服器利潤不佳 宣布裁員3,000人

惠與（HPE）周四盤後發布財報和展望，受關稅影響、伺服器銷售利潤不佳以及執行不力所拖累，未來一年獲利將受到衝擊。惠與股價...

美國擬對所有和大陸有關船隻徵收港口費 將促盟國跟進

路透周四引述一份日期標註為2月27日的行政命令草案報導，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中...

國際油價回升 金屬普遍上漲 金價回落

國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。隨著投資人評估供應前景和潛在關稅，基本金屬普漲。關稅疑慮稍緩推動金價走低。以...

美元指數四日重摔3.3% 市場因川普關稅反覆尋求避險

美元指數連續四日下跌，創9月以來最長連跌紀錄。川普政府表示，對加拿大和墨西哥美墨加協定所涵蓋貨品和服務關稅將暫緩至4月2...

提離職「怕尷尬」？日本Z世代瘋「代理離職公司」

「做完這個專案再走」、「你離職了團隊怎麼辦？」「你對公司有什麼不滿？」提離職要面對的這些情緒勒索與尷尬，讓日本每6名離職者便有1名選擇「花錢消災」，聘請「代理人」來遞辭呈和處理交接事宜。為什麼日本年輕人認為該產業是社會變革的推手？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。