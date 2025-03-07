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SpaceX星艦第8次試射又失敗！爆炸解體恐影響航班 急設碎片應變區
馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）6日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第8次試飛，飛行不到10分左右，即與上次試飛狀況一樣，上半部火箭分離後不久，引擎發生爆炸並失控。
SpaceX表示，已確認太空船在飛行過程中毀損，進行了一次「快速非計畫性解體」，並已設立「碎片應變區」，將與空中交管部門密切協調，避免航班遭受影響。
SpaceX今年1月的第7次試飛時，星艦太空船在加勒比海上空解體爆炸，迫使多架航班改道。調查指燃料洩漏，引發一系列火警，導致引擎關閉，火箭自動啟動毀滅系統。SpaceX表示，已做出多項改善，美國聯邦航空總署批准後再次發射。
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