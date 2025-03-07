快訊

霸凌被害人？校園割頸案「乾哥」女律師嗆犯保人員別亂講

捲王大陸案...涉洩密、偽造文書 北市刑大隊長20萬元交保

國際油價回升 金屬普遍上漲 金價回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。路透
國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。路透

國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。隨著投資人評估供應前景和潛在關稅，基本金屬普漲。關稅疑慮稍緩推動金價走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價回升

西德州中級原油（WTI）回穩在每桶66美元之上，布蘭特原油小幅上漲至69美元之上。

川普宣布，對於墨西哥和加拿大，所有在美墨加協定（USMCA）之下的物品和服務都將暫免25%的新關稅直至下月初。白宮估計，進口自加拿大的貿易中有62%仍將被加徵關稅，其中大部分是稅率為10%的能源產品。從墨西哥的進口商品半數要徵稅。

WTI 4月原油期貨上漲5美分，結算價報每桶66.36美元；布蘭特原油期貨上漲16美分，結算價報每桶69.46美元。

基本金屬普漲

鐵礦砂期貨交易價格略高於每噸100美元，中國表示將推動國內鋼鐵業減產，以期緩解大規模供應過剩局面。

由於擔心川普政府可能對銅進口加徵關稅，銅價受到關注，鋁、鋅、鎳和錫期貨也上漲逾1.5%。

截至收盤，LME銅期貨上漲1.6%，報9734美元/噸； LME鋁期貨上漲1.5%，報2697美元/噸；LME鎳期貨上漲2.5%，報16298美元/噸；LME鋅期貨上漲1.7%，報2929美元/噸； LME錫期貨上漲2.8%，報32581美元/噸。

金價走低

黃金和白銀自2023年底以來均上漲約40%，今年以來的避險需求提供了更多支撐。

截至美東時間下午4:32，黃金現貨下跌0.3%，報每英兩2909.7美元； 白銀現貨下跌0.1%，報32.6385美元。

本金 金價 黃金

延伸閱讀

華爾街日報：川普關稅若成常態 北美將付出更高代價

美元指數四日重摔3.3% 市場因川普關稅反覆尋求避險

獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

白宮聽到產業訴求 加墨汽車銷美暫緩加稅

相關新聞

推演川普藉關稅戰觸發經濟減速劇本 華爾街默默布局「衰退交易」

美國總統川普的關稅雷霆手段正加劇市場對於美國經濟衰退的憂慮，華爾街正默默布局「衰退交易」，小型股重挫，美元也看貶。有策略...

川普為何要建「戰略加密儲備」？ 克魯曼：史上最大搶劫

虛擬貨幣交易所Bybit上周傳出遭駭，被竊走價值15億美元數位資產，據信大多已被洗成比特幣，這些錢最終可能流向北韓政權。...

那指大跌陷於修正 阿里發表新AI模型後晶片股聞風重挫

美國股市周四下挫，那斯達克綜合指數陷於修正，川普在關稅上讓步並未平息對更廣泛貿易戰的疑慮，中國大陸在人工智慧（AI）領域...

關稅政策不確定性加劇 道瓊跌逾400點、台積電ADR重挫4.57%

即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。

國際油價回升 金屬普遍上漲 金價回落

國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。隨著投資人評估供應前景和潛在關稅，基本金屬普漲。關稅疑慮稍緩推動金價走低。以...

美元指數四日重摔3.3% 市場因川普關稅反覆尋求避險

美元指數連續四日下跌，創9月以來最長連跌紀錄。川普政府表示，對加拿大和墨西哥美墨加協定所涵蓋貨品和服務關稅將暫緩至4月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。