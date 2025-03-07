國際油價回升 金屬普遍上漲 金價回落

國際油價周四回升，受美國暫緩實施關稅所提振。隨著投資人評估供應前景和潛在關稅，基本金屬普漲。關稅疑慮稍緩推動金價走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價回升

西德州中級原油（WTI）回穩在每桶66美元之上，布蘭特原油小幅上漲至69美元之上。

川普宣布，對於墨西哥和加拿大，所有在美墨加協定（USMCA）之下的物品和服務都將暫免25%的新關稅直至下月初。白宮估計，進口自加拿大的貿易中有62%仍將被加徵關稅，其中大部分是稅率為10%的能源產品。從墨西哥的進口商品半數要徵稅。

WTI 4月原油期貨上漲5美分，結算價報每桶66.36美元；布蘭特原油期貨上漲16美分，結算價報每桶69.46美元。

基本金屬普漲

鐵礦砂期貨交易價格略高於每噸100美元，中國表示將推動國內鋼鐵業減產，以期緩解大規模供應過剩局面。

由於擔心川普政府可能對銅進口加徵關稅，銅價受到關注，鋁、鋅、鎳和錫期貨也上漲逾1.5%。

截至收盤，LME銅期貨上漲1.6%，報9734美元/噸； LME鋁期貨上漲1.5%，報2697美元/噸；LME鎳期貨上漲2.5%，報16298美元/噸；LME鋅期貨上漲1.7%，報2929美元/噸； LME錫期貨上漲2.8%，報32581美元/噸。

金價走低

黃金和白銀自2023年底以來均上漲約40%，今年以來的避險需求提供了更多支撐。

截至美東時間下午4:32，黃金現貨下跌0.3%，報每英兩2909.7美元； 白銀現貨下跌0.1%，報32.6385美元。