美元指數四日重摔3.3% 市場因川普關稅反覆尋求避險

美元指數連續四日下跌，創9月以來最長連跌紀錄。川普政府表示，對加拿大和墨西哥美墨加協定所涵蓋貨品和服務關稅將暫緩至4月2日。歐元收窄升幅，歐洲央行如期降息，但暗示降息可能接近尾聲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四下跌0.2%至104.062，四天來下跌3.3%，

美國商務部長盧特尼克確認美國暫緩對加拿大和墨西哥美墨加協定所涵蓋貨品的關稅至4月2日 —— 預計屆時川普也將公布對等關稅計畫細節，隨後美元維持跌勢。

截至3月1日當周，美國上周首次申領失業救濟人數降至22.1萬人，預估為23.3萬；美國1月份貿易逆差擴大至1314億美元，預估為逆差1288億美元。

避險日圓和瑞郎周四在震盪交投中上漲。美元兌日圓貶值0.8%至147.75，創2024年10月以來最低；盤中曾下跌1.1%，為兩周來最大盤中跌幅。美元兌瑞郎一度觸及三個月最低的0.8828 瑞郎 ，尾盤下跌 0.9%，報 0.8827 瑞郎。

歐元兌美元升值0.2%至1.0806，一度抹去歐洲央行利率決定公佈後的漲幅。

歐洲央行將存款利率調降1碼（0.25個百分點）至2.5%，符合普遍預期。官員表示貨幣政策立場的「限制性程度明顯下降」。

美元兌加幣貶值0.3%至1.4297，扭轉了稍早的漲勢；美元兌墨西哥披索貶值0.8%至20.26。