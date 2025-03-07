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台積電ADR追隨費半大跌4.6% 較台北溢價縮至15%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周四（6日）大跌4.6%，收在175.85美元，較台北交易溢價縮至15%。路透
台積電ADR周四（6日）大跌4.6%，收在175.85美元，較台北交易溢價縮至15%。路透

台積電ADR周四（6日）大跌4.6%，收在175.85美元，較台北交易溢價縮至15%。

美國股市周四下挫，那斯達克綜合指數陷於修正，川普在關稅上讓步並未平息對更廣泛貿易戰的疑慮，中國大陸在人工智慧（AI）領域續有進展，對美國主導地位再掀挑戰。阿里巴巴發表最新的推理模型， 晶片股聞風大跌。

道瓊工業指數下跌427.51點，跌幅1%，報42,579.08點；標普500指數大跌104.11點，跌幅1.8%，報5,738.52點；那斯達克綜合指數重挫483.48點，跌幅2.6%，報18,069.26點。

費城半導體指數崩跌4.5%，邁威爾科技（Marvell Technology）業績未能讓投資人滿意，股價暴跌近 20%。其他半導體製造商全倒，博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）分別大跌6.3%和5.7%。

台灣加權股價指數周四下跌156.47點，收在22,715.43點。台積電（2330）下跌1.5%收在1,005.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 162.70 -3.79 166.00 -1.99

中華電 CHT 128.68 -0.10 128.00 0.53

台積電 TSM 1,155.97 -4.57 1,005.00 15.02

聯電 UMC 43.78 -2.06 44.00 -0.50

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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