台積電ADR追隨費半大跌4.6% 較台北溢價縮至15%

「做完這個專案再走」、「你離職了團隊怎麼辦？」「你對公司有什麼不滿？」提離職要面對的這些情緒勒索與尷尬，讓日本每6名離職者便有1名選擇「花錢消災」，聘請「代理人」來遞辭呈和處理交接事宜。為什麼日本年輕人認為該產業是社會變革的推手？

2025-03-07 07:30