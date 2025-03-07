那指大跌陷於修正 阿里發表新AI模型後晶片股聞風重挫

美國股市周四下挫，那斯達克綜合指數陷於修正，川普在關稅上讓步並未平息對更廣泛貿易戰的疑慮，中國大陸在人工智慧（AI）領域不斷突破，對美國主導地位再掀挑戰。

道瓊工業指數下跌427.51點，跌幅1%，報42,579.08點；標普500指數大跌104.11點，跌幅1.8%，報5,738.52點；那斯達克綜合指數重挫483.48點，跌幅2.6%，報18,069.26點。

那斯達克綜合指數已從 12 月 16 日的收盤水準回落 10.4%，確認進入修正區間。標普 500 指數盤中短暫跌破 200 日移動均線，這是一個技術支撐位，如果大幅跌破，可能預告進一步下跌。

費城半導體指數崩跌4.5%，邁威爾科技（Marvell Technology）業績未能讓投資人滿意，股價暴跌近 20%。其他半導體製造商全倒，博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）分別大跌6.3%和5.7%，台積電ADR大跌4.6%。

美國晶片股也因阿里巴巴發表最新的推理模型而聞風大跌。Berenberg多資產戰略和研究主管Ulrich Urbahn表示，「隨著阿里巴巴發布新的AI模型，越來越多的跡象顯示美國不再壟斷AI，這對美國科技股尤其不利」。

白宮關稅政策一再反覆反而讓投資者不安。白宮周四表示，美國將暫停對符合美墨加自貿協定（USMCA）的貨品課徵關稅，直至4月2日。幾天前，美國才對這加拿大和墨西哥的貨品課徵25%的關稅。

川普表示自己沒有關注股市，並在被問及對美股拋售的看法時，他說美股大跌的幕後黑手是「全球主義者」。

SiebertNXT 投資長Mark Malek說：「我們得到了很多相互矛盾的訊息：關稅生效了，關稅取消了，有些關稅取消了等等。」

GW&K投資管理公司全球策略師Bill Sterling說：「政策表態的變來變去化所帶來的不確定性尤其會損害投資，並對經濟造成傷害，」

投資人也消化了諸多悲觀數據，包括持續申領失業救濟人數高於預期，美國貿易逆差擴大，裁員人數激增。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski說： 「美國和全球經濟日益成長的不確定性似乎在給市場帶來壓力。」

標普500指數11大類股中，有10類收跌，跌幅居前的是非必需消費品股 、房地產股和科技股 。只有能源股上漲。

有華爾街 「恐慌指數」之稱的 CBOE市場波動率指數（VIX） 收漲 2.94 點，報 24.87 點，創下 12 月 18 日以來最高收盤水準。

汽車製造商通用汽車跌2.6%，福特汽車收跌0.4%。特斯拉（Tesla）重挫5.6%，Baird將這家電動車製造商列為「看跌」。