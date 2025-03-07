「美元微笑」理論創建者：美元將進一步走弱

對美國經濟可能失去動能的擔憂與日俱增，加上樂觀看待海外經濟成長的情緒日益高漲，拖累美元跌至四個月來最低，證實了任永力（Stephen Jen）看空美元的觀點。這位倫敦資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長確信，美元的困境才正要開始。

本周以來每日收黑的DXY美元指數5日跌逾1%，6日早盤再跌0.3%，幾乎已抹去去年11月美國總統大選以來的漲幅。任永力說，「我們一直認為理應走弱的美元被高估了」。任永力過去兩年一直預測美元會走弱，他覺得這次終於獲得「一些平反」。

任永力說，美元近來的走勢非常符合他20多年前擔任摩根士丹利策略師時提出的「美元微笑」架構。這個理論認為，在美國經濟嚴重不景氣或強勁擴張時，美元就會上漲。他並表示，美元在經濟成長放緩時期面臨更嚴峻挑戰。

據任永力推算，美元匯率比其合理價值高出約20%。他指出，密西西比州是美國最貧窮州之一，但該州的人均所得高於英國、法國、義大利和日本，顯示美元的購買力已達到過高水準。任永力說：「我認為美元不會暴跌，而是會出現一個多年的調整過程。」

去年美國經濟衝勁十足，其他國家卻舉步蹣跚，帶動美元大幅升值，事實證明，任永力過早預測美元會走貶。但隨著跡象顯示經濟逐漸疲軟以及對美國打貿易戰的擔憂影響投資人信心，最近幾周看跌美元的聲浪日益高漲，美元指數自1月觸頂以來已回跌5%。

投資人原本預期，川普政府本周實施的一系列關稅將拉抬美元，但這些措施並未使美元止跌回升。此外，德國5日宣布要在國防和基礎設施投資數千億歐元的計畫，帶動歐元上漲，更加重了美元的跌勢。