紐約咖啡期貨漲勢暫停 消費者稍獲喘息

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
紐約咖啡期貨價格大漲三天後6日回跌。 路透
紐約咖啡期貨價格大漲三天後6日回跌。 路透

國際咖啡豆價格在步步逼近歷史新高紀錄之際總算回跌，讓咖啡業者和消費者獲得稍事喘息的機會。高價位的紐約阿拉比卡咖啡豆期貨，6日盤中一度下跌逾5%，前日站上的每磅4美元以上價位又告失守；至5日止，該合約已連續三天上漲，且漲幅至少2.9%，主因是最大產地巴西降雨短少，引發市場憂心產量。

咖啡豆價格過去一年大漲超過一倍，光是今年來就漲了將近三成，主要因為巴西及越南的天氣不佳，影響生產，除增加消費者負擔，也擾動全球供應鏈的其他部分。舉例來說，咖啡豆大漲使貿易商要維繫市場上的部位變得更加困難，因為需追繳高額保證金，進而擠壓公司現金流，甚至已迫使巴西咖啡集團Montesanto Tavares旗下的出口商，聲請破產保護。

另一個供給受到影響的跡象則是，歐洲某些地方的消費者發現咖啡在超市貨架上消失了，主要是部分零售商因烘培商調漲價格，而停止進貨。

期貨部分，Sucden金融期貨經紀人霍華德表示，近期技術指標已開始過熱；未平倉多單數量減少，流動性下降，也讓價格波動加劇。

咖啡豆 巴西 消費者

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