川普為何要建「戰略加密儲備」？克魯曼：史上最大搶劫

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，美國總統川普的「戰略加密儲備」，更是史上最大搶劫案。歐新社
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，美國總統川普的「戰略加密儲備」，更是史上最大搶劫案。歐新社

虛擬貨幣交易所Bybit上周傳出遭駭，被竊走價值15億美元數位資產，據信大多已被洗成比特幣，這些錢最終可能流向北韓政權。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，美國總統川普的「戰略加密儲備」，更是史上最大搶劫案（heist）。

克魯曼6日撰文指出，川普1月推出的迷因幣「川普幣」（$Trump），吸引MAGA（讓美國再度偉大）粉絲投入數十億美元，不久價值便蒸發逾80%。起初大多數川普幣是由一小撮大戶（稱為「巨鯨」）買去，至於用意是行賄或準備坑殺小散戶，不得而知。

克魯曼說，川普政府建立「戰略加密儲備」的計畫若是得逞，將以美國納稅人的錢購入，那將是一場典型「拉高出貨」（pump and dump）騙局--來路不明的投資人買入後，以不實的謠言哄抬價格，然後悄悄逢高拋售。

在「駭客」版竊案，匪徒駭入交易所電腦系統冒名下大單，然後在行情大漲後出貨，留下倒楣的投資人承受價格崩跌的苦果。

但克魯曼說，在「戰略加密儲備」版盜竊案中，騙子並未駭入電腦，而是駭入川普2.0政府，唆使川普及其身邊人士宣布這項計畫，用聯邦政府稅收大量買進並無明顯戰略價值的加密幣。光是宣布這項計畫，就足以讓加密幣行情水漲船高。然而，在川普對加拿大和墨西哥課徵新關稅後，加密幣價格已大跌。

若是「戰略加密儲備」果真發生，那麼加密幣價格勢必飆升。以歷史經驗來看，局內人將逢高脫售，顯然至少已有一名投機客藉放空乙太幣賺翻了，他或許看準川普籌措不到資金買入那麼多加密幣。但為何政府要花納稅人的錢，大買這種波動劇烈的東西呢？為何政府要出資力挺一座巨型賭場，坑殺想必會慘賠的小型投資人呢？

克魯曼表示，加密幣除供犯罪之用別無嚴肅用途，卻竟能存活那麼久，令人不可思議；但歷史經驗顯示，「戰略加密儲備」最可能的結局，就是像川普幣那般--由少數投資大咖撈得巨額獲利，輸家則是廣大的美國納稅人，以及資訊不足的小散戶。

克魯曼 川普 美國

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