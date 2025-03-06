阿里新AI模型撼動美股 道瓊下殺500點 台積ADR跌逾4%

美國一連串企業財報令人失望，加上中國大陸人工智慧（AI）創新似乎再度傳出捷報，拖累美國股市6日早盤再次湧現賣壓，道瓊工業指數下跌逾500點，台積電ADR重挫逾4%。

美股標普500指數6日早盤下跌1.41%，報5,760.1點，道瓊工業指數跌至42,493.46點，跌幅約513點或1.19%；成分股以科技股為主的那斯達克綜合指數跌勢較重，下挫1.62%至18,252.63點。

晶片製造商邁威爾科技（Marvell）本季營收預測無法滿足投資人樂觀期待，股價6日早盤一度暴跌逾兩成；資料庫軟體公司MongoDB下殺逾24%，原因同樣是財測令人失望，網路安全業者CrowdStrike股價一度跌逾2%。

阿里巴巴集團6日推出通義千問QwQ-32B，宣稱該模型表現與中國大陸新創公司DeepSeek並駕齊驅，但參數量遠低於DeepSeek，導致晶片類股再次湧現賣壓。費城半導體指數6日早盤最多重挫4.4%，輝達股價和台積電ADR都跌逾4%。

經濟數據方面，美國勞工部6日公布，3月1日止當周首次請領失業救濟金人數減少2.1萬人至22.1萬人，重返年初的低水準。另據美國商務部數據，美國1月商品和服務貿易逆差比前月激增34%至1,314億美元，創歷史新高，反映企業搶在總統川普發動關稅戰前從海外採購商品。