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推演川普藉關稅戰觸發經濟減速劇本 華爾街默默布局「衰退交易」

經濟日報／ 編譯湯淑君簡國帆／綜合外電
華爾街正默默布局「衰退交易」。路透
華爾街正默默布局「衰退交易」。路透

美國總統川普的關稅雷霆手段正加劇市場對於美國經濟衰退的憂慮，華爾街正默默布局「衰退交易」，小型股重挫，美元也看貶。有策略師認為，川普政府可能正在策劃讓經濟陷入衰退，達到一箭三鵰的目的。

關注選擇權市場多年的野村證券策略師麥克艾里葛特（Charlie McElligott）指出，川普政府需要導演一場衰退大戲，讓美國經濟減速、通膨減緩的足以迫使聯準會（Fed）連番降息，如此一來美元也會顯著貶值，這三個條件一到位，有利川普推行下階段經濟方案。

川普政府布局衰退之策
川普政府布局衰退之策

整個構想是Fed降息、與來自減稅及鬆綁管制的供應面刺激措施，將能在不需要政府支出之際，帶動經濟成長。

摩根大通的模型顯示，截至5日，市場價格反映的美國衰退機率為31%，高於去年11月的17%，5年期美國公債和基本金屬等價格指標反映的衰退機率更高，約為50%；高盛根據多種跨資產指標模型顯示，美國經濟萎縮可能性為46%。知名經濟學家伊爾艾朗預期，美國經濟衰退機率為25%-30%，同樣高於年初的10%。

投資人也正默默調整部位，銀行股和小型股等被認為對經濟減緩敏感的類股賣壓沉重，美國公債和黃金等避險資產則大漲。

隨著「美國例外論」論據基礎減弱，美元可能進一步貶值，同時德國要擴大支出帶動德國公債殖利率上漲，縮減與美國公債之間利差，帶給美元貶值壓力。路透訪調的外匯策略師中，將近60%預測美元淨多頭部位將在3月底之前進一步減少。

德銀中立看待美元前景，並同時轉為看多歐元，荷蘭合作銀行（Rabobank）和三菱日聯金融集團（MUFG）也都更看好歐元。

不過，Fed最新褐皮書報告顯示，經濟活動從1月中旬以來「稍微」增加，但消費者支出略減，多數地區物價「適度」上漲，消費必需品需求穩固，非必需品支出和就業景象都是好壞參半，顯示美國經濟現況沒有外界憂心地那麼糟。

然而，企業和家庭愈來愈擔心關稅，褐皮書報告反覆提到關稅與不確定性，提到不確定性次數為47次，高於1月報告的17次，提到關稅49次，也多於1月的23次。

川普 美國公債 美國經濟

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