韓擬砸錢挺半導體、電池

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

南韓政府擬挹注100兆韓元（690億美元）成立先進戰略產業基金，以支持半導體、人工智慧（AI）與電池等行業。

韓媒BusinessKorea報導，南韓政府在5日在部長級會議上宣布，「計劃建立先進戰略產業基金，提升未來產業競爭力」。100兆韓元將來自國營韓國產業銀行（KDB）的50兆韓元基金，加上商業銀行投入的50兆韓元。

除了先進產業，當局決定將攸關經濟安全的產業納入其中，如汽車業及鋼鐵業。

身兼代理總統、副總理和企劃財政部長的崔相穆說：「貿易環境的不確定性正持續擴大，大國的先進科技競爭加劇，聚焦半導體、AI及電動車」，並敦促「積極使用先進戰略產業基金，來增強科技競爭力，以應對快速變化的貿易環境」。

南韓政府未來五年將先在KDB，設立最多50兆韓元的先進戰略基金。民間金融機構也將參與，注資50兆韓元，KDB預料加入，以減輕銀行負擔。

半導體 南韓 韓元

延伸閱讀

小改款Carnival單月交付超過550台！Kia榮登2月非豪華進口品牌銷售冠軍

告別EQC！Mercedes-Benz全新電動GLC 冰封極圈測試中

嘉市周末黃花風鈴木賞花 舊電池換浪漫野餐籃

2025年鋰離子電池及回收市場預測

相關新聞

川普為何要建「戰略加密儲備」？ 克魯曼：史上最大搶劫

虛擬貨幣交易所Bybit上周傳出遭駭，被竊走價值15億美元數位資產，據信大多已被洗成比特幣，這些錢最終可能流向北韓政權。...

ECB 降息1碼 暗示降息周期已近尾聲

歐洲央行（ECB）6日會議決定第六度降息，各項主要利率皆調降1碼，符合預期，並暗示降息周期將進入尾聲。ECB同時公布最新...

風向變了 市場聚焦俄資產

美國總統川普力圖結束俄烏戰爭，高盛集團和摩根大通（小摩）等華爾街機構嗅到政治風向轉變，開始充當中間人，提供交易俄羅斯相關...

美成立主權基金 有影

美國總統川普希望成立的主權財富基金，計畫細節日漸明朗，知情人士透露，商務部計劃延攬前摩根士丹利（大摩）銀行家葛萊姆斯（M...

Google推AI搜尋 叫陣對手

字母公司旗下的Google在5日推出實驗版的人工智慧（AI）搜尋功能，完全取代舊有的搜尋介面，以回應用戶與日俱增的AI需...

日小7母公司換帥 抵抗併購

日本7-Eleven母公司Seven & i控股6日撤換執行長，並宣布包括執行庫藏股和將美國超商事業掛牌上市在內的重建計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。