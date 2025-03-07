風向變了 市場聚焦俄資產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普力圖結束俄烏戰爭，高盛集團和摩根大通（小摩）等華爾街機構嗅到政治風向轉變，開始充當中間人，提供交易俄羅斯相關資產的途徑，以滿足投資需求。

彭博資訊指出，知情人士透露，高盛與小摩最近幾周接洽投資人，提供與盧布掛鉤的衍生性商品合約。歐美投資人無法直接交易盧布，無本金交割遠期外匯（NDF）的衍生性商品合約，實際上提供合法的變通辦法，使投資人能在盧布持續升值時獲利。盧布今年來已大漲約20%，漲幅超過全球其他貨幣。

交易員表示，需求最大的資產是以美元和歐元計價的俄羅斯公司債，例如俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和盧克石油公司（Lukoil）。客戶原本認為自己手上持倉幾乎一文不值，有些現在不太願意出售了。

這位不願透露姓名的交易員表示，這些債券的價格近幾周上漲，但因為每單位的買賣價差仍高達20分，很難衡量均價。

鑒於制裁的複雜性，一些專家告誡別大肆投資俄國資產。有些限制在美國已經立法，取消之前必須經國會批准。避險基金Promeritumi聯合創辦人說，人們過分高估俄國相關資產的上行空間。

俄烏情勢近來詭譎多變，傳出美方密會烏克蘭反對派，欲重新舉行大選。政治新聞網站Politico報導，美方四名人員與烏克蘭總統澤倫斯基的頭號政敵秘密會談，討論能否盡快舉行總統選舉。與會人士包括該國反對派領袖提摩申科，及前總統波洛申科所屬政黨的高層。

俄羅斯 投資人 資產

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