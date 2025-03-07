美成立主權基金 有影

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普希望成立的主權財富基金，計畫細節日漸明朗。 路透
美國總統川普希望成立的主權財富基金，計畫細節日漸明朗。 路透

美國總統川普希望成立的主權財富基金，計畫細節日漸明朗，知情人士透露，商務部計劃延攬前摩根士丹利（大摩）銀行家葛萊姆斯（Michael Grimes）來領導這個基金。主權基金的財源則可能來自於關稅。

彭博資訊報導，知情人士表示，在大摩效力30年、上個月剛離開大摩的明星科技投資銀行家葛萊姆斯，將加入美國商務部，負責領導新成立的美國主權財富基金。他在大摩工作期間，曾協助現為川普親近顧問的特斯拉執行長馬斯克，收購社群媒體推特。

雖然這個構想目前仍在初期階段，許多部份仍充滿變數，但該基金將成為官民合作開啟大規模機構投資選項的一環。

此舉顯示，美國商務部正在推動川普2月為了主權基金構想而發布的行政命令。川普去年競選活動期間就已提過這一構想，想以此為工具，把關稅收入投資在製造商中心、國防和醫學研究。

路透則引述兩名知情人士表示，該基金的資金將來自於美國對外國課徵的關稅，但彭博打聽到的消息卻指出，主權基金的目前計畫並不涉及關稅收入，但仍有變數。

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