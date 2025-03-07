德國公債暴跌波及全球 拖累亞太歐美公債

德國因應美國削減對歐洲安全的承諾，公布深具歷史意義的財政擴張計畫，導致德國公債價格寫下柏林圍牆倒塌以來最大跌幅，賣壓甚至蔓延至全球。亞太和歐美各國公債價格6日盤中全面下挫，殖利率反向上揚，日本公債殖利率觸及10多年來最高水準。

德國10年期公債殖利率5日飆升30個基點，是1990年來最大單日漲幅，6日盤中最多再漲14個基點至2.93%，是2023年10月以來最高。其他國家方面，日本基準10年期公債殖利率6日盤中攀上1.505%，是2009年6月以來最高，40年期公債殖利率更站上2007年該期限公債問世以來未見的水準。

美國10年期公債殖利率6日盤中漲至4.332%，英國、法國、義大利甚至澳洲和紐西蘭公債殖利率也上升。義債殖利率自去年7月以來首次躍升至4%以上，英國公債價格連續第二天下跌。

瑞穗國際策略師戈梅茲-里屈堤說，市場仍在試圖尋找新的平衡，她預估，德國10年期公債殖利率接下來將在3%遇到阻力。

公司債也跌得鼻青臉腫，彭博資訊彙編的指數顯示，以歐元計價的投資級公司債5日寫下2022年6月以來最大跌幅後，今年來表現也已由漲轉跌，跌幅約0.2%。

德國已宣布將大幅調整財政政策，以對國防和基礎設施投資數千億歐元，捨棄過去幾年奉行的財政保守主義。債券策略師認為，德國此舉給投資人一個啟示，即在川普執掌白宮時期，美國以外的所有國家在國防方面，可能都必須採取擴張財政路線。

Fivestar資產管理公司資深投資組合經理人下村英男說：「經濟和國防政策正經歷歷史性轉變，確定轉變方向之前無法看多債券。」

日本銀行（央行）持續釋出鷹派訊號，則也是日本公債殖利率上漲的原因。法國巴黎資產管理公司認為，隨著日銀升息及美國聯準會（Fed）繼續寬鬆政策，全球貿易戰不斷升溫的恐懼也大幅推升避險需求，日圓對美元可能從目前價位升值10%至15%，回升至約130日圓兌1美元。