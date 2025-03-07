ECB 降息1碼 暗示降息周期已近尾聲

歐洲央行（ECB）6日會議決定第六度降息，各項主要利率皆調降1碼，符合預期，並暗示降息周期將進入尾聲。ECB同時公布最新經濟預測季報，大致確認對物價的展望，但下修今、明兩年的經濟成長率預估。

ECB將基準存款利率降到2.5%，主要再融資利率降到2.65%，邊際借貸利率下降到2.90%。

ECB在聲明中強調，目前貨幣政策已經是「約束力大幅減輕」；「多次降息使企業及家庭的新借貸成本不高，且放款成長正在上升中。在此同時，不利於金融情勢寬鬆的因素，仍來自於之前升息仍傳輸到信用存量上，且整體而言放款仍然低落」。

ECB改變聲明用語，令市場猜測決策官員打算4月將暫停降息，深信2%通膨目標已近在咫尺；2月歐元區通膨年升率已降到2.3%。

彭博資訊報導，貨幣市場對ECB年底進一步降息的預估幅度降到40個基點。

歐洲央行總裁拉加德在會後記者會上表示，製造業仍在拖累經濟成長，服務業則仍有韌性，家庭收入和勞動市場支撐消費。

ECB仍將維持「一切看數據」與「一會一決議」的態度，來決定最適當的貨幣政策立場。決策主要是基於對通膨展望、潛在通膨動能以及貨幣政策傳輸效應強度的最新評估。通膨下降持續正常進行，通膨動向持續符合幕僚的預期，最新的通膨預測與之前的通膨展望大致相符。

ECB最新預估2025、2026及2027年整體通膨率分別為2.3%、1.9%及2.0%。上修2025年預估，是反映能源價格動能增強；扣除能源後，通膨率將分別為2.2%、2.0%及1.9%。工資升幅正趨於溫和。

ECB並預估，同期間經濟成長率將分別為0.9%、1.2%及1.3%。下修今、明兩年成長預估，是反映出口下降及投資持續疲軟。在較長期間，實質所得上升，以及之前升息的效應逐漸消退，將支持需求上升。

ECB最新預估並未把川普突然停止軍援烏克蘭這項因素納入。單單是此一事件，就可能對歐元區通膨、經濟擴張及政府負債造成重大影響。歐元區各國領導人訂於6日召開峰會討論擴張軍事支出的細節，目前計畫動用約8千億歐元擴大軍事支出。