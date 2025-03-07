Google推AI搜尋 叫陣對手

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
字母公司旗下的Google在5日推出實驗版的人工智慧（AI）搜尋功能，完全取代舊有的搜尋介面。（路透）
字母公司旗下的Google在5日推出實驗版的人工智慧（AI）搜尋功能，完全取代舊有的搜尋介面。（路透）

字母公司旗下的Google在5日推出實驗版的人工智慧（AI）搜尋功能，完全取代舊有的搜尋介面，以回應用戶與日俱增的AI需求，與OpenAI等AI大咖較勁的意味濃厚。

路透報導，目前僅Google One AI進階版方案的美國訂戶，可率先使用這項功能，當訂戶在搜尋頁面按下「AI模式」頁籤，會立即進入全新頁面，可獲得由AI科技驅動、「更廣、更多元」的搜尋結果。但向更多用戶開放的時程未定。

Google產品副總裁史坦在部落格的貼文指出：「我們從高階用戶了解到，他們希望在搜尋結果中獲得更多的AI回應。」

Google原本已提供AI總覽（AI Overview）功能，為用戶的搜尋請求在頁面上方直接提供搜尋結果。全新的「AI模式」則更進一步，全部的搜尋結果皆由Google旗下的Gemini 2.0模型所提供。

該公司表示，在AI模式下，用戶可以詢問更細微的問題，取得以往需要多次搜尋才能獲得的結果，並得到AI驅動的全面性回應。例如，當用戶搜尋睡眠監測器，AI模式會自動生成有關產品的比較表格。

Google也說，會開始對全球用戶，在搜尋結果中顯示更多AI總覽內容，即使是未登入Google帳號的用戶也能看到。

Google正為所有主要產品注入AI功能，並試圖不要影響搜尋廣告營收這隻金雞母。OpenAI旗下的ChatGPT等AI聊天機器人被視為Google搜尋業務的重大威脅。ChatGPT已在去年10月新增網路搜尋功能。

隨著Google更深入AI搜尋領域，似乎離直接連接網站漸行漸遠。

不過，史坦表示，情況並非如此，「從AI總覽來看，民眾理解脈絡後會點進網站，且停留時間比以往更長。對這些網站而言，他們可能會是更棒的客戶，因為在進來之前已有相關背景知識。」

他說，期望AI總覽與AI模式能讓新用戶使用Google探索新事物，而非扼殺原有的使用行為。

Google One AI進階方案每月要價約20美元，提供額外的雲端儲存空間，以及一些高階用戶獨享的AI功能。

AI Google 聊天機器人

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