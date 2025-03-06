聽新聞
0:00 / 0:00
歐洲央行降息1碼至2.5% 稱貨幣政策限制正「明顯減少」
歐洲中央銀行（ECB）今天宣布將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.5%，並在這次決定中調整措詞，強調對貨幣政策的限制正「明顯減少」。
財經媒體CNBC報導，歐洲央行宣布這次降息前，市場已普遍預期到這項舉措。
過去9個月來，歐洲央行總計降息6次，在這段期間歐洲經濟成長乏力，且美國擬對歐洲輸美商品徵關稅的陰霾揮之不去。
歐洲央行今天發布聲明指出：「貨幣政策的限制性明顯減少，降息使企業和家庭的新借款成本降低，貸款增速正在加快。」
歐元區整體通膨率仍低於3%關卡，儘管該數據在2024年底有所升高。
歐洲央行也公布最新經濟預測：「目前預期，2025年整體通膨率平均為2.3%，預估2026和2027年分別為1.9%及2.0%；對2025年整體通膨率的預測上修，是反映能源價格動力更為強勁。」
歐洲央行去年12月原先預估，歐元區2025年整體通膨率平均為2.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言