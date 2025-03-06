美國1月貿易逆差寫歷史高 金條等進口激增

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國1月貿易逆差寫破紀錄新高。美聯社
美國1月貿易逆差寫破紀錄新高。美聯社

美國企業趕在川普關稅上路前，大舉拉貨，使美國1月貿易逆差升至破紀錄高點，與此同時，金條等金屬成品銷美金額激增，讓瑞士成了美國的第二大貿易逆差國，僅次於中國大陸。

彭博資訊報導，商務部6日公布，美國1月商品與服務的貿易逆差，月增34%至1,314億美元，為1992年有紀錄以來的單月新高，並超過多數分析師預期。彭博訪調經濟學家中，只有一個人的預估高於這個數字。

未經通膨調整的當月進口額，增加10%至破紀錄的4,012億美元，出口額則增1.2%。

1月進口品項種類繁多，工業用品和材料的輸入激增，其中包括金條的金屬成品進口額，躍升至205億美元，為連續第二月陡升。進口黃金大多來自瑞士，導致美國與瑞士的貿易逆差急增至近230億美元，讓瑞士成了1月美國貿易逆差第二大的國家。

美國總統川普在1月20日就職，他認為其他國家的貿易措施不公平，須用關稅加以糾正。川普也想帶動國內生產與就業，並強化國家安全。

與此同時，加拿大統計局6日發布，加國對美國的貿易順差，1月升至歷史新高，主要是汽車、汽車零件、石油等出口攀升。

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