歐洲央行第六度降息1碼 並暗示降息接近尾聲

歐洲央行（ECB）6日會議決定第六度降息，各項主要利率皆調降1碼，符合預期，並暗示降息周期將進入尾聲。最新的經濟預測季報大致確認ECB對物價的展望，但下修今、明兩年的經濟成長率預估。

ECB將基準存款利率降到2.5%，主要再融資利率降到2.65%，邊際借貸利率下降到2.90%。

ECB聲明中強調，目前貨幣政策已經是「約束力大幅減輕」；「多次降息使企業及家庭的新借貸成本不高，且放款成長正在上升中。在此同時，不利於金融情勢寬鬆的因素，仍來自於之前升息仍傳輸到信用存量上，且整體而言放款仍然低落」。

ECB改變聲明用語，令市場猜測決策官員打算4月將暫停降息，深信2%通膨目標已近在咫尺；2月歐元區通膨年升率已降到2.3%。