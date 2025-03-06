傳統文書郵件量持續萎縮 DHL旗下德國郵政裁員8000人

全球物流業巨擘DHL集團今天發布去年獲利下滑後，宣布旗下公司德國郵政（Deutsche Post）今年將「以符合社會責任的方式」裁員8000人，因實體文書郵件收發量正在萎縮。

法新社報導，DHL在聲明中指出，德國郵政去年處理的傳統文書郵件數量持續下滑，因此儘管包裹業務營收增加，仍無法彌補總體郵件量不斷萎縮及成本攀升的衝擊，其中成本上漲主要來自與工會達成的薪資協議。

德國郵政共有約18萬7000名員工，DHL全球員工數則約有50萬人。

DHL公布去年營收成長3%至842億歐元，但獲利衰減9.3%至33億歐元（約新台幣1172億元）。德國郵政的裁員包括在DHL為讓成本減少10億歐元所採取的更廣泛行動計畫之中。