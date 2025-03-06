通膨率降至40%以下 土耳其央行下調利率
土耳其中央銀行今天宣布下調基準利率，主因是通膨率自2023年年中以來首次降至40%以下。
法新社報導，土耳其央行透過聲明表示，貨幣政策委員會「決定將政策利率從1月的45%降至42.5%」。
這是土耳其央行自去年12月以來第3度降息，抑制通膨的努力正取得成效。據國家統計機構，上月消費者物價指數（CPI）年增率上漲39.05%，低於1月的漲幅42.1%。
自2019年年底以來，土耳其通膨一直維持在兩位數，導致數以百萬計人民的生活成本日益飆升。
土耳其央行指出：「我們將繼續維持貨幣緊縮政策，直到通膨持續下降並實現物價穩定。」
「一旦預見通膨將出現大幅且持續性的惡化，我們將有效使用貨幣政策工具。」
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）回歸正統貨幣政策後，央行於2023年開始提高利率。去年5月，土國年通膨率一度飆升至75%，但隔月就開始緩解。
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