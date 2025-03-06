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南韓擬砸100兆韓元成立戰略基金 提振AI、晶片業

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
南韓投入100兆韓元，加入AI晶片爭霸戰。圖為代總統崔相穆。歐新社
南韓投入100兆韓元，加入AI晶片爭霸戰。圖為代總統崔相穆。歐新社

南韓政府擬挹注100兆韓元成立先進戰略產業基金，以支持半導體、人工智慧（AI）與電池等行業。

韓媒BusinessKorea報導，南韓政府在5日在部長級會議上宣布，「計劃建立先進戰略產業基金，提升未來產業競爭力」。100兆韓元將來自國營韓國產業銀行（KDB）的50兆韓元基金，加上商業銀行投入的50兆韓元。

除了先進產業，當局決定將攸關經濟安全的產業納入其中，如汽車業及鋼鐵業。

身兼代理總統、副總理和企劃財政部長的崔相穆說：「貿易環境的不確定性正持續擴大，大國的先進科技競爭加劇，聚焦半導體、AI及電動車」，並敦促「積極使用先進戰略產業基金，來增強科技競爭力，以應對快速變化的貿易環境」。

南韓政府未來5年將先在KDB，設立最多50兆韓元的先進戰略基金。民間金融機構也將參與，注資50兆韓元，KDB預料加入，以減輕銀行負擔。銀行進行投資的風險加權資產（RWA）比率，通常在250%~400%，這回可降至100%，以降低資本健全性的負擔。

半導體 南韓

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