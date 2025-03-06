安森美將以每股35.1美元收購美IC商ALGM 估價值逾千億

安森美（onsemi，ON）於台灣時間6日（美國時間3月5日）宣布，將以每股35.1美元的現金收購美國的IC設計大廠Allegro MicroSystems Inc. （ALGM），而安森美目前已向董事會提交的收購提案的詳情，提議在完全稀釋基礎上，以每股35.1美元將Allegro所有已發行普通股收購，據悉Allegro 專門設計、開發，並銷售「感測積體電路(IC)」，其對應的隱含企業價值為69億美元（約合新台幣2,268.68億元）。

安森美透露，團隊在過去六個月中、已多次嘗試進行有關潛在交易的建設性討論。 最新的提案於2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，「我們相信，Allegro加入安森美將使雙方高度互補的業務相結合，讓我們各自的客戶受益，並為Allegro的股東帶來即時價值」。

Hassane El-Khoury表示，Allegro團隊在汽車和工業終端市場的磁感應和功率IC領域建立了令人矚目的領導地位。 Allegro獨特的產品組合與安森美差異化的智慧電源和感知技術相結合，將共同打造汽車、工業及AI資料中心應用領域的多元化領導者。

El-Khoury補充道，「雖然我們更希望與Allegro私下達成協定，但我們決定公開提案，因為我們相信兩家公司的結合將為雙方帶來諸多優勢，這符合Allegro和安森美股東的最佳利益。 我們敦促Allegro董事會和管理團隊與安森美管理團隊就擬議的交易進行誠摯的討論，以便為Allegro股東帶來最大化的價值」。

鑒於雙方在汽車和工業市場各自的優勢，安森美與Allegro的合併將在戰略上形成天然的契合，並形塑出以下「3項優勢」，包括：

1.令人信服的戰略合理性，為客戶和員工帶來利益：Allegro的產品組合補足了安森美的智慧電源與感知陣容，鞏固了安森美在汽車、工業及AI資料中心應用的領先地位。 合併將匯聚兩支強大的團隊，共用創新文化，並在擴大的組織內獲得令人興奮的新發展機會。

2.為Allegro股東帶來即時和確定的價值：根據提案條款，安森美提出的每股35.1美元的全現金收購要約，與2025年2月28日（即有媒體報導安森美有意收購Allegro之前的最後一個交易日） Allegro的收盤價相比溢價57%。

3.明確的完成路徑和融資計劃：安森美已經集結了一支經驗豐富的顧問團隊，準備迅速高效地完成盡職調查，並協商達成雙方同意的最終協定。 公司預計不會出現任何融資方面的意外情況，並打算利用已承諾的融資、手頭現金和現有循環信貸額度下的可用資金為這一潛在交易提供資金。

針對雙方過去的接觸歷史，安森美表示，團隊於2024年9月2日首次透過正式信函向Allegro提出全現金收購的潛在可能性，初始報價為每股34.5美元。 而在去年12月10日安森美又發出了一封後續信函，重申了其交易意願，並尋求進行盡職調查的途徑。 之後，安森美又嘗試進行了建設性的接觸，最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函，將全現金報價提高至每股35.1美元，同時還強調了公司為與 Allegro 公司進行有意義的接洽所做的諸多努力。

自2024年9月2日以來，安森美的要求始終如一，團隊強調，雙方希望透過嚴謹的管理層間對話，以及進行必要的盡職調查和監管要求的範圍界定，來推動達成這一對股東而言極具價值的結果，以便迅速推進交易的最終完成。