南韓黃金搶購潮太猛 造幣廠宣布暫時停售

南韓政局動盪，加上川普關稅推升地緣風險，引爆黃金搶購潮，國營的韓國造幣公社（KOMSCO）上月宣布暫停銷售金條。

CNBC報導，造幣公社在官網發布通知，因原料採購問題，暫時銷售金條。該社鑄造的金條，通常賣給南韓商業銀行、店家及網路賣場。此外據朝鮮日報，首爾黃金販賣機的小尺寸金條，也銷售一空。

道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）亞太區黃金策略師崔盧賓（Robin Tsui，音譯）說，「南韓黃金需求遽增，由於沒有足夠金條能支應國內需求，造幣公社要求銀行暫停銷售。」

產業觀察人士表示，需求一大部分來自散戶。許多人湧入黃金替內政動盪避險，也擔心川普關稅引起的經濟及地緣政治不穩定。

世界黃金協會（WGC）研究主管Ray Jia表示，韓元在2024年第4季「急速走貶」，黃金可以替本幣貶值避險，也使需求攀高。

WGC資料表明，南韓的金條與金幣投資，上季飆升29%至5.9噸。LSEG資料顯示，此一時期韓元兌美元重貶11%。

Natixis貴金屬分析師達赫達（Bernard Dahdah）說，「如果你擔心匯率貶值，可以換成黃金。如果你對股市行情沒有信心，也會換成黃金。」