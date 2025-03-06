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7-11日本母公司力抗對手併購 換上外籍社長、子公司IPO籌資

中央社／ 東京6日綜合外電報導
Seven & i並任命由達克斯擔任公司歷來首位外籍社長，接替即將卸任的井阪隆一。 法新社
Seven & i並任命由達克斯擔任公司歷來首位外籍社長，接替即將卸任的井阪隆一。 法新社

世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i為抵擋加拿大對手Alimentation Couche-Tard（ACT）併購，今天宣布眾多措施，包括買2兆日圓庫藏股及將美國子公司上市。

法新社報導，Seven & i去年扞拒ACT出價近400億美元（約新台幣1兆3100億元）的併購提案後，開啟這場雙方交手連續劇。Seven & i目前在全世界經營約8萬5000家7-Eleven門市，旗下擁有OK便利商店（CircleK）的ACT全球則有1萬7000間超商。

Seven & i宣布，最晚將於明年下半年在美國主要證券交易所之一讓旗下營運美國7-Eleven的子公司7-Eleven, Inc.（SEI）進行首次公開募股（IPO），並打算利用售股與其他重組措施所獲資金來購買2兆日圓（約新台幣4400億元）庫藏股。

Seven & i並任命由達克斯（Stephen Hayes Dacus）擔任公司歷來首位外籍社長，接替即將卸任的井阪隆一；還宣布將超市、餐廳和其他非核心便利商店業務的資產，賣給美國私募基金公司貝恩資本（BainCapital）。

井阪在聲明中表示：「我們相信，現在是我們採取主動行動提升至下個層級的適當時機，我們的領導階層也將繼續追求改善股東價值，以及實行變革政策。」

日本「讀賣新聞」本週報導，ACT將併購出價提高至約470億美元（約新台幣1兆5400億元）後，經Seven& i的1個特別委員會詳閱提案，也已決定正式予以拒絕。

儘管4日Seven & i強調，所有選項仍在考慮當中；但其今天宣布的連串行動，被視為藉此提高自身估值及避免有必要被收購。

7-Eleven 便利商店 日本

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