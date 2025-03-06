報告：德國天然氣使用量 2030年底前估降3%至7%

全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）表示，德國的天然氣使用量到2030年底前有可能會從目前水準下降3%至7%，不過天然氣仍將是德國能源供應的核心。

路透社報導，麥肯錫研究人員表示，他們下調了預測，但幅度小於德國經濟部的長期預估。麥肯錫認為，從天然氣鍋爐轉向電能熱泵的速度會比預期慢，發電與區域供熱的天然氣需求則比預期強勁。

歐洲最大經濟體德國正處於能源轉型的重要時刻，由保守派領導的政府預計會對德國能源政策進行更務實的調整。在此之前，倉促依賴再生能源的決策導致成本上升與供應風險。

麥肯錫每6個月發表一次的能源轉型指數反映出轉變趨勢。公用事業業者表示，必須解決德國2023年廢核後，以及未來幾年預計汰除燃煤發電所帶來的電力缺口。

自今年1月1日烏克蘭停止讓俄羅斯天然氣借道輸往歐洲後，歐洲各國更仰賴從全球市場海運進口的液化天然氣。

根據麥肯錫計算，德國的天然氣使用量可能會從目前的740 TWh（7400億度電）降到690 TWh至720TWh，高於電網營運商在經濟部預測基礎上所擬訂電網發展計畫，該計畫預估量為550 TWh至650 TWh。

德國家庭與企業消耗年度天然氣需求的45%、工業生產過程占30%，發電廠使用25%。

麥肯錫杜塞道夫（Duesseldorf）辦公室資深合夥人瓦倫坎普（Thomas Vahlenkamp）表示：「德國對天然氣的依賴可能會比先前預期的時間更長。」

報告摘要也提到，德國對液化天然氣的依賴日益加深，並指出「供應緊張可能會導致價格上漲」。