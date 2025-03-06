行動與卡片支付成主流 瑞士議員支持現金流通納憲法

隨著行動和卡片支付蔚為主流，瑞士國會議員今天表決支持將「現金」流通納入憲法。

法新社報導，瑞士下議院今天以壓倒性多數否決政府就「瑞士自由運動」（Swiss Liberty Movement）團體1項公投提案所推出的反對提案，接下來該提案將送交上議院表決。

「瑞士自由運動」上月提交1份有逾10萬人連署的公投提案。該組織是由反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 公衛管制措施者所組成。

這項題為「向自由、獨立的瑞士紙鈔和硬幣說好（現金即自由」的提案，要求在憲法中增列允許瑞士法郎紙鈔和硬幣持續流通的條文。

瑞士政府雖反對這項提案，但也坦言現金「對經濟和社會具有巨大重要性」。

根據「瑞士支付監測」機構（Swiss PaymentMonitor）最新調查，瑞士境內目前只有約1/4交易使用現金。

該機構發現，行動支付在去年10月和11月首度成為支付主流，市占率高達30.7%。

其次是簽帳金融卡（Debit cards）占24.4%，現金支付則占24.2 %。

去年10月，瑞士央行新總裁史勒戈（MartinSchlegel）宣布一系列新鈔發行計畫。他也同時表示，儘管行動和卡片支付市占率攀升，現金仍是未來普遍的支付方式。

史勒戈指出，現金仍有諸多好處，比如停電或發生技術故障時，現金仍可正常使用。