快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

行動與卡片支付成主流 瑞士議員支持現金流通納憲法

中央社／ 蘇黎世5日綜合外電報導

隨著行動和卡片支付蔚為主流，瑞士國會議員今天表決支持將「現金」流通納入憲法。

法新社報導，瑞士下議院今天以壓倒性多數否決政府就「瑞士自由運動」（Swiss Liberty Movement）團體1項公投提案所推出的反對提案，接下來該提案將送交上議院表決。

「瑞士自由運動」上月提交1份有逾10萬人連署的公投提案。該組織是由反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 公衛管制措施者所組成。

這項題為「向自由、獨立的瑞士紙鈔和硬幣說好（現金即自由」的提案，要求在憲法中增列允許瑞士法郎紙鈔和硬幣持續流通的條文。

瑞士政府雖反對這項提案，但也坦言現金「對經濟和社會具有巨大重要性」。

根據「瑞士支付監測」機構（Swiss PaymentMonitor）最新調查，瑞士境內目前只有約1/4交易使用現金。

該機構發現，行動支付在去年10月和11月首度成為支付主流，市占率高達30.7%。

其次是簽帳金融卡（Debit cards）占24.4%，現金支付則占24.2 %。

去年10月，瑞士央行新總裁史勒戈（MartinSchlegel）宣布一系列新鈔發行計畫。他也同時表示，儘管行動和卡片支付市占率攀升，現金仍是未來普遍的支付方式。

史勒戈指出，現金仍有諸多好處，比如停電或發生技術故障時，現金仍可正常使用。

市占率 瑞士 硬幣

延伸閱讀

綠盼總預算覆議案充分討論 藍指綠擺明要讓協商破局

立法禁用山豬吊公投提案遭駁回 領銜人興訟告中選會

公務員需簽具結未擁大陸身分證 學者：有憲法爭議

檢察官協會推資深女檢當大法官 她認為死刑一致決有爭議

相關新聞

越南榴槤外銷中國大陸不卡了 產地收購價漲一倍

今年前40天，越南對中國的榴槤出口量銳減80%，價格也崩盤。不過，自2月初開始，在工業染料「金胺O」檢疫問題獲得解決後，...

新加坡撥款15億設低碳科技試驗平台 推動能源轉型

為了實現2050年淨零排放目標，新加坡媒體今天報導，單靠進口電力和太陽能不足夠，新加坡正探討其他減碳管道，包括研究核能潛...

英特爾擴大推出商用 AI PC 處理器 提出供應鏈保證計畫

英特爾於MWC 2025期間，宣布擴大推出Intel Core Ultra商用AI PC處理器陣容，除了已推出的Inte...

「衰退交易」默默重返華爾街 美元前景看淡、歐元看多

儘管美國聯準會（Fed）的最新褐皮書報告顯示，在美國總統川普貿易戰的威脅下，美國經濟沒有外界擔心的那麼糟，但華爾街的成長...

川普盛讚台積電、呼籲撤銷晶片法 英特爾前景更堪慮？

美國總統川普在5日的演說再次顯露他有多不喜歡美國晶片法，但分析師和國會議員都認為晶片法將持續，只是在拜登政府後期敲定的補...

DeepSeek破解率100%！R1上市2天就被破解 專家曝衍生效應

中國人工智慧（AI）新創「深度求索」（DeepSeek）以低成本、高性能的模型震撼矽谷乃至國際社會。不過，全球網路安全巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。