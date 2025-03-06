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安森美擬以每股35.1美元現金 收購Allegro MicroSystems

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美總部外觀。圖/取自芯智訊
安森美總部外觀。圖/取自芯智訊

安森美（onsemi）於美國時間3月5日披露向Allegro MicroSystems， Inc. （以下簡稱Allegro）董事會提交的收購提案的詳情，提議在完全稀釋基礎上，以每股35.10美元的現金收購Allegro的所有已發行普通股，對應的隱含企業價值為69億美元。

在過去六個月中，安森美多次嘗試進行有關潛在交易的討論。 最新的提案於2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，Allegro獨特的產品組合與安森美差異化的智慧電源和感知技術相結合，將共同打造汽車、工業及AI資料中心應用領域的多元化領導者

這項收購案主要著眼於結合雙方在汽車和工業市場各自的優勢，安森美強調雙方合併將匯聚兩支強大的團隊，共用創新文化，並在擴大的組織內獲得新發展機會。

根據提案條款，安森美提出的每股35.10美元的全現金收購要約，與2月28日（即有媒體報導安森美有意收購Allegro之前的最後一個交易日）Allegro的收盤價相比溢價 57%。

溢價 領導者

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