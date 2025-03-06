越南榴槤外銷中國大陸不卡了 產地收購價漲一倍

今年前40天，越南對中國的榴槤出口量銳減80%，價格也崩盤。不過，自2月初開始，在工業染料「金胺O」檢疫問題獲得解決後，越南榴槤又開始銷往中國，產地收購價也漲了1倍。

泰國和越南是中國最大的榴槤進口國，中國先前檢測出泰國榴槤有金胺O（Auramine O）殘留，要求泰國與越南的榴槤自1月10日起須有相關檢疫證明。越南企業為因應新標準只好暫停出口，數據顯示，今年前40天越南對中國的榴槤出口量大跌80%。

越南勞動報（Lao Dong）報導，中方在1月17日正式批准越南7家實驗室進行金胺O檢疫，目前這些獲中國認可的榴槤檢疫實驗室已在河內、海防（HaiPhong）、峴港（Da Nang）、胡志明市、芹苴（CanTho）等地運作。

報導表示，自2月初開始，越南榴槤出口中國的情況陸續恢復正常。2月1日至3日，共有26輛運載越南榴槤的貨車成功通關銷往中國，總貨量達數百噸。

越南觀察者報指出，越南榴槤又開始銷往中國，價格隨之回升，從原本暴跌至每公斤剩下約3.2萬越南盾（新台幣41元），現在每公斤最高已漲到6.3萬，泰國品種的榴槤每公斤價格最高則上看10.2萬。

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）說，越南榴槤1月出口至中國速度放緩，是因為金胺O檢疫問題又碰上中國在放年假；此外，智利櫻桃大量進入中國市場，也擠壓越南榴槤的市場空間。

鄧福原強調，越南榴槤價格先前暴跌，淪落到要靠人民發揮同胞愛協助下架，不是因為品質出問題，而是尚未完成檢疫手續來不及出口。倘若出口中國情況穩定，預計未來一段時間越南榴槤的價格還會上漲。

為了讓榴槤可以永續出口，許多越南企業已經開始調整收購與生產的程序，以滿足新標準。業者阮廷松（Nguyen Dinh Tung）指出，他們公司2月暫停榴槤出口並完成金胺O檢疫程序後，3月預計已能如常出口。