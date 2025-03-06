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英特爾擴大推出商用 AI PC 處理器 提出供應鏈保證計畫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾於MWC 2025期間，宣布擴大推出Intel Core Ultra商用AI PC處理器陣容，除了已推出的Intel Core Ultra 200V系列，也發布新的Intel Core Ultra 200U、200H、200HX及200S系列的商用處理器。

英特爾指出，上述擴充的產品組合，可在各種規格尺寸的桌上型和筆電實現運算效能、能耗效率、連接能力、安全性和管理能力。

英特爾客戶端運算事業群副總裁暨客戶部總經理馮大衛表示，2025年是PC革新的轉捩點，英特爾透過商用Intel Core Ultra處理器，提供目前最先進的商用系統。從輕薄的生產力裝置到高效能工作站，其AI PC處理器適用於各種規格尺寸，並支援Intel vPro平台，提供客戶絕佳的管理能力和安全性。

同時，英特爾也提出供應鏈保證計畫（ASC），強調可為客戶提供更高的晶片製造流程透明度與可信度。此款專屬的客戶端系統單晶片解決方案，將率先應用於特定的Intel Core Ultra筆電和桌上型電腦，透過提供特定的製造地點與可數位驗證的製造過程，讓每顆晶片的供應流程可回溯。

搭載Intel Core Ultra 200U、200H、200HX以及200S系列處理器的系統，預計將於3月底開始出貨。採用英特爾供應鏈保證計畫的Intel Core Ultra系統將於今年下半年上市。

Intel 英特爾 處理器

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