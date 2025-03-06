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德債觸發日債殖利率漲至逾十年最高 有人看升日圓到130

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法巴經理人預料，隨著日本銀行（央行）升息和聯準會（Fed）恢復寬鬆政策，日圓預料會從目前價位升值 10 至 15%。路透
法巴經理人預料，隨著日本銀行（央行）升息和聯準會（Fed）恢復寬鬆政策，日圓預料會從目前價位升值 10 至 15%。路透

日本公債殖利率升至十多年來高峰，澳洲和紐西蘭公債殖利率同步上揚，德國公債崩跌在全球債市引發漣漪。 隨利率走高，有基金預料日圓會升到130日圓兌 1 美元。

日本 10 年期公債殖利率周四上升 6.5 個基點，達 1.5%，創 2009 年以來最高。40 年期公債殖利率也升至 2007 年發行以來的最高水準。

澳洲與紐西蘭公債市場也受波及，兩國 10 年期公債基準殖利率均上升約 10 個基點。美國10年期公債殖利率連續三天上揚，上升 3 個基點至 4.31%。

三菱日聯資產管理經理人 Masayuki Koguchi說：「投資人可能沒有料到德國市場會出現如此劇變，未來他們需要重新評估看法。德國公債殖利率大幅上升的影響非常強烈，美國公債也出現賣壓。」

法國巴黎資產管理公司主管James McAlevey認為，隨著日本利率上升，日圓可望升值到約 130 日圓兌 1 美元。

他表示，隨著日本銀行（央行）升息和聯準會（Fed）恢復寬鬆政策，日圓預料會從目前價位上漲 10 至 15%。他也指出，全球貿易戰加劇的疑慮也推動了避險需求，其中日圓會成為受益者。

McAlevey 接彭博訪問時說：「日銀有充分理由升息，因為通膨似乎會持續下去。」他指出，日圓目前也「在避險高漲的日子裡，反應已和以往不同」。

McAlevey 去年過早買進日圓，並在去年下半年「市場走勢未如預期時」撤出做多部位。

這位擁有約 25 年投資經驗的資深投資人說：「我們現在再度進場。」他大約一個月前再度買進日圓，至今這筆交易已有不錯的回報，因為日圓過去一個月已對美元升值 1.6%。日圓周四上午貶值0.2%至149.20。

他說：「日圓看起來低估，而美元則顯得昂貴，把兩者放在一起，就是美元兌日圓的強大交易策略。」

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