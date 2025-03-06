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AI受益股邁威爾財測低於最樂觀預期 盤後股價崩跌17% 帶衰博通

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
邁威爾（Marvell）周三公布上季營收和獲利表現佳，但本季財測遜於市場最樂觀預測，股價在盤後交易慘摔17%。彭博資訊
邁威爾（Marvell）周三公布上季營收和獲利表現佳，但本季財測遜於市場最樂觀預測，股價在盤後交易慘摔17%。彭博資訊

威爾（Marvell）周三公布上季營收和獲利表現佳，但本季財測遜於市場最樂觀預測，這讓希望自AI熱潮獲得更大回報的投資人感到失望，該股股價在盤後交易慘摔17%

這家晶片製造商預估本季（截至4月的第1季）的銷售額約為18.8億美元，加減5%。以中點計算，成長幅度超過60%。這個指引大致符合分析師的平均預期，但有些最樂觀估計是更高的20億美元。

這使得邁威爾盤後股價先跌破75美元，稍後跌幅略微縮小到14.85%到76.75美元 。

邁威爾一直被視為AI運算擴建的主要受益者，這提高了市場的期望。三個月前，該公司業績優於預期，推動股價飆到創新高的127.48美元。

在DeepSeek發布號稱模生產成本相對較低的AI模型後，投資人開始擔心客戶可能放慢支出。

Stifel財務公司的分析師Tore Svanberg指出，過去幾周，投資人對AI概念股感到非常「不安」，邁威爾財報「可能無助平息緊張情緒」。

另一檔AI熱受益股、今日（周四）才會發布財報晶片製造商博通（Broadcom）在邁威爾公布財報後也走跌逾4%，跌幅後來縮小到2%。

至於上季（截至2月1日的第4季），營收成長27%到18.2億美元，超過華爾街預期的18億美元。剔除一次性項目後每股盈餘60美分，高於FactSet訪調分析師預期的59美分。

分析師 威爾 投資人

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