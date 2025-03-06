Skype即將熄燈之際 後起聊天平台Discord傳有意IPO

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，遊戲聊天平台Discord 正和銀行初步洽談公開上市事宜，可見低迷已久的美國 IPO 市場開始有復甦跡象。

Discord 由遊戲開發者 Jason Citron 於 2015 年創立，提供多人語音、視訊及文字聊天功能，全球每月活躍用戶數多達 2 億人。

金融時報報導引述知情人士報導，Discord 早在 2021 年就曾考慮上市，但由於政治和市場不確定性，多家科技公司和投資人紛紛暫緩 IPO 計畫。

今年市況有所改變，由於利率已經下降，美國總統川普端出更有利於科技業的監管政策。

根據 PitchBook 數據，Discord 在 2021 年募資時估值約為 150 億美元。知情人士表示，重啟的 IPO 計畫仍可能有變數。

人工智慧（AI）雲端運算服務商 CoreWeave 本月已在紐約申請首次公開發行股票（IPO），預計籌資 40 億美元，市值將因此超過 350 億美元，這將是今年規模最大的科技業上市案。

多家高價值新創企業，包括金融科技公司 Stripe 和 Chime，以及數據平台 Databricks，過去因為市況不佳而延後上市，如今也將重啟 IPO 計畫。

Discord 最初在遊戲玩家、散戶投資人和加密幣社群中爆紅，隨後積極擴大至更廣泛的使用族群。相較之下，網路通話始祖Skype卻將在5月5日結束服務。14年前收購Skype的微軟表示，將專注在旗下Teams平台。

該公司在廣告業務方面採取較保守策略，相較於 Meta、X 和 Reddit 等主要競爭對手，選擇透過提供付費會員功能來創造收益。