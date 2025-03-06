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日本豐田供應商愛知縣工廠爆炸 1死2傷

中央社／ 東京6日綜合外電報導
圖為豐田汽車示意圖。路透資料照
圖為豐田汽車示意圖。路透資料照

日本消防部門官員今天表示，位於日本中部愛知縣的彈簧製造商「中央發條」工廠發生爆炸，造成1人喪生、2人受傷。

路透社報導，這名官員說，這起爆炸涉及中央發條藤岡工廠內的集塵機。這座工廠為豐田汽車（ToyotaMotor）供應汽車零件，2023年也曾發生類似事故，迫使豐田局部暫停國內一些工廠生產。

法新社引述中部日本放送和名古屋電視台報導，當地消防部門接獲緊急通報，稱「集塵機爆炸」且「屋頂塌落」，消防人員已在撲滅爆炸後發生的火災。

中央發條發言人表示，公司知道發生事故，但仍在確認細節，包括爆炸事件是否發生在2023年事故的同一棟建築物內。

豐田發言人證實爆炸相關新聞報導，並說公司正在核實相關細節。

日本 爆炸

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