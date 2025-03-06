iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

TechInsights發布對蘋果（Apple）新款智慧手機iPhone 16e拆解報告後，其中採用賽特時脈公司（SiTime）的計時晶片，帶動了這家鮮為人知的晶片製造商周三股價飆漲20%。

SiTime執行長Rajesh Vashist周二在摩根士丹利主辦的場合上談到此事證實，他的公司「在裡面有幾個晶片」。

這家晶片製造商採用所謂微機電系統（MEMS），來取代傳統的石英振盪器，以確保產品能準確計時。SiTime認為這項精確計時技術擁有龐大的市場潛力，應用範圍可涵蓋汽車到軍事導航系統。

Vashist在簡報中強調：「計時是電子產品的心跳。我們的理論是，雖然石英技術表現不錯，但需要透過半導體技術來顛覆。」

iPhone 16e零組件做了不少調整，首次搭載由蘋果設計的命名為C1的數據機晶片，預料會陸續用於今年接下來新推出的iPhone上，也代表蘋果正逐步脫離高通（Qualcomm Inc.）的元件供應。

根據TechInsights的估算，每部手機中SiTime零件的成本約為50美分。據公告文件，SiTime透過凱悌（Pernas Electronics）和廣為（Quantek Technology）等經銷商銷售元件。

SiTime上個月的年報中說：「根據我們從識別最終客戶的經銷商所提供的銷售數據，我們相信，銷售給凱悌和廣為的大部分產品，最終都被納入我們最大的終端客戶——蘋果公司的產品中。」SiTime指出，蘋果佔其營收的約22%。