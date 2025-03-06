快訊

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

副班長、副部長是跳板或待退 揭國軍「副職」箇中奧妙

近4成勞工分紅逾5萬 勞退新制基金大賺…台積貢獻多少

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SiTime採用所謂微機電系統（MEMS），來取代傳統的石英振盪器。 Quantek 官網
SiTime採用所謂微機電系統（MEMS），來取代傳統的石英振盪器。 Quantek 官網

TechInsights發布對蘋果（Apple）新款智慧手機iPhone 16e拆解報告後，其中採用賽特時脈公司（SiTime）的計時晶片，帶動了這家鮮為人知的晶片製造商周三股價飆漲20%。

SiTime執行長Rajesh Vashist周二在摩根士丹利主辦的場合上談到此事證實，他的公司「在裡面有幾個晶片」。

這家晶片製造商採用所謂微機電系統（MEMS），來取代傳統的石英振盪器，以確保產品能準確計時。SiTime認為這項精確計時技術擁有龐大的市場潛力，應用範圍可涵蓋汽車到軍事導航系統。

Vashist在簡報中強調：「計時是電子產品的心跳。我們的理論是，雖然石英技術表現不錯，但需要透過半導體技術來顛覆。」

iPhone 16e零組件做了不少調整，首次搭載由蘋果設計的命名為C1的數據機晶片，預料會陸續用於今年接下來新推出的iPhone上，也代表蘋果正逐步脫離高通（Qualcomm Inc.）的元件供應。

根據TechInsights的估算，每部手機中SiTime零件的成本約為50美分。據公告文件，SiTime透過凱悌（Pernas Electronics）和廣為（Quantek Technology）等經銷商銷售元件。

SiTime上個月的年報中說：「根據我們從識別最終客戶的經銷商所提供的銷售數據，我們相信，銷售給凱悌和廣為的大部分產品，最終都被納入我們最大的終端客戶——蘋果公司的產品中。」SiTime指出，蘋果佔其營收的約22%。

iPhone 16e 半導體 客戶

延伸閱讀

川普喊廢「520億美元」晶片法 把錢拿來還債

安謀與大馬政府簽約發展晶片

蘋果新品連發 推M3 Ultra晶片、M4版輕薄筆電

蘋果發表M3 Ultra晶片 同步推出升級新晶片的超強AI桌機Mac Studio

相關新聞

日本豐田供應商愛知縣工廠爆炸 1死2傷

日本消防部門官員今天表示，位於日本中部愛知縣的彈簧製造商「中央發條」工廠發生爆炸，造成1人喪生、2人受傷

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

TechInsights發布對蘋果（Apple）新款智慧手機iPhone 16e拆解報告後，其中採用賽特時脈公司（SiT...

國際原油重挫 銅期貨走揚 白銀三連漲

貿易戰衝擊需求前景，布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）雙雙重挫至約六個月低點。銅期貨走高，美國總統川普表示進口銅可能面...

美元指數創下逾一年最大跌幅 關稅引發對經濟疑慮更深

由於市場擔心關稅對通膨和經濟的影響，經濟前景不明，美元兌大多數貨幣周三下跌。德國提出 5,000 億歐元（約 5,310...

輝達GTC大會17日登場 首度舉辦夜市、量子日

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將在17至21日於美國加州聖荷西登場，以AI為主軸，除了有執行長黃仁勳主題演講外，今年...

台積電ADR連二日反彈 美投資人相信川普動不了晶片法

台積電ADR周三（5日）大漲2.4%，收在184.28美元，較台北交易溢價18.5%。美國總統川普呼籲國會廢除晶片法，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。