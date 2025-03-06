國際原油重挫 銅期貨走揚 白銀三連漲

貿易戰衝擊需求前景，布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）雙雙重挫至約六個月低點。銅期貨走高，美國總統川普表示進口銅可能面臨25%的關稅。貿易戰擔憂引發避險需求且美元走弱，白銀三連漲，金價也走高。以下是整理自彭博的商品行情：

布蘭特原油及WTI雙雙重挫至六個月低點

油價重挫至約六個月低點，就在OPEC+發出準備開始增加供應的信號之際，美國總統川普的貿易戰重創需求前景。

布蘭特原油大跌2.4%，結算價在69美元上方，而WTI原油下跌2.9%，結算價約66美元。兩者收盤價均為9月初以來最低。全球基準布蘭特原油盤中一度跌至2021年12月以來最低，之後跌幅收窄。

川普的貿易措施有可能會減少全球能源需求，重構石油流向，儘管這些措施將如何發揮作用取決於最終構成和持續時間，而這兩者均仍不確定。在供應方面，OPEC+國家正在按計畫推進增產，美國國內庫存上周激增，強化過剩預期

由於川普的政策引發了對多場貿易戰的疑慮，原油自1月中旬以來一直處於跌勢。石油期貨交易員看跌情緒達到五個月來最強。

「市場正在對原油的下行風險重新定價，WTI的底部從65美元轉向接近60美元，」CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，「目前，焦點已完全從供應風險轉向需求顧慮，這可能預告著我們正在接近底部」。

WTI 4月原油期貨下跌2.9%，結算價報每桶66.31美元；布蘭特原油5月原油期貨下跌2.4%，結算價報每桶69.30美元。

銅期貨大漲

銅價攀升，川普表示進口銅可能面臨25%的關稅。川普的表態引發紐約商品交易所銅價飆升，帶動LME銅期貨上漲，交易員擔憂關稅可能比預期更高而且來得更早。

截至收盤，LME銅期貨上漲2.6%，報每噸9585美元。

貴金屬上漲

白銀連續三個交易日上漲。德國計劃增加支出並放鬆借貸限制的舉措推動歐元走強，美元指數跌至約三個月低點。

川普周二為經濟政策辯護，提醒美國人貿易戰爆發後會有經濟不適。通膨升溫和全球經濟成長受挫都可能提升黃金和白銀作為保值工具的吸引力。

截至美東時間下午4:30，黃金現貨上漲0.1%，報每英兩2919.63美元；白銀現貨上漲2.2%，報32.6922美元。