美元指數創下逾一年最大跌幅 關稅引發對經濟疑慮更深

由於市場擔心關稅對通膨和經濟的影響，經濟前景不明，美元兌大多數貨幣周三下跌。德國提出 5,000 億歐元（約 5,310 億美元）的基礎設施基金之後，歐元兌美元升至四個月高點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌1.4%，至104.276，創下2023年11月14日以來最大跌幅，且一連三日走低。

白宮證實川普將給透過美墨加協議進口的汽車一個月關稅豁免，但重申對等關稅仍將於4月2日生效。

美國企業2月招聘速度放緩至去年7月以來的最低水準。

Jefferies 的Brad Bechtel寫道：「數據疲軟和圍繞關稅的動盪導致美國經濟前景轉弱。」

Monex USA 交易主管Juan Perez說：「如果形勢朝著限制性保護主義的方向發展，金融體系就會開始做出調整，現在看來拋售美元部位是明智之舉。如果關稅和貿易戰被認為對美國經濟不利，我們就會回到對寬鬆貨幣政策可能性的猜測。」

歐元兌美元勁升1.5%至1.0788，為11月8日以來最強；德國的支出計畫提振了歐元和歐洲股市。德國公債重挫，德國10年期公債殖利率創下1990年3月以來的最大漲幅，上漲30個基點。

美元兌日圓貶值0.6%，至148.91。日本央行副總裁內田真一表示，如果經濟和價格趨勢符合央行預期，央行將繼續調高基準利率來調整貨幣寬鬆程度。