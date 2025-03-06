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輝達GTC大會17日登場 首度舉辦夜市、量子日

中央社／ 舊金山5日專電
圖為輝達執行長黃仁勳去年在台北參加活動時的檔案照。路透
圖為輝達執行長黃仁勳去年在台北參加活動時的檔案照。路透

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將在17至21日於美國加州聖荷西登場，以AI為主軸，除了有執行長黃仁勳主題演講外，今年更首度推出量子日，還有黃仁勳喜愛的「夜市」，將街頭美食和特色手工藝帶進全球矚目的AI盛會。

輝達今天宣布GTC大會活動亮點，延續人工智慧（AI）熱潮，黃仁勳將於美西時間18日上午發表主題演講，探討AI與加速運算的趨勢和發展。

黃仁勳於新聞稿中指出，「AI正突破可能性極限，將昨日夢想化作今日現實」。

這場原本以繪圖處理器（GPU）技術為主的會議，隨著輝達引領的AI浪潮及創建的強大生態系持續推動變革，已成為深具影響力的AI技術盛會，台廠角色不可或缺。

輝達台廠供應鏈夥伴鴻海、廣達、台達電、華碩、技嘉等多家廠商預計將參與盛會。

輝達指出，今年有超過400家廠商參展，GTC大會期間將舉辦1000場會議、囊括2000位講者，主題包括AI、機器人技術、醫療保健、氣候變遷、網路安全等領域。

量子運算隨著AI技術發展近來也出現眾多突破，Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜旗下的雲端運算服務公司AWS紛紛發布量子晶片，今年GTC大會也將首度舉辦量子日（Quantum Day），黃仁勳將與量子運算領域的產業領袖共同探討量子技術發展現況及未來趨勢。

此外，今年的GTC大會也首度推出「夜市」（GTCNight Market）的獨家亮點活動。

輝達公關人員表示，「夜市」將於GTC大會主場館聖荷西會議中心（SJCC）和Signia by Hilton飯店之間的西薩查維斯廣場（Plaza de Cesar Chavez）舉行，匯聚20家當地攤販與手工藝師，在展會期間供應街頭美食與特色商品。

夜市 美食 輝達

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